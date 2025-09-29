Ummendorfer SV: Ex-Regionalliga-Stürmer mit Hattrick in 20 Minuten

Zwischen der achten und 27. Minute schnürte Schubert einen lupenreinen Hattrick für den Ummendorfer SV im Auswärtsspiel bei Union Schönebeck. Nach einer längeren Fußballpause aufgrund von gesundheitlichen Gründen - seine letzten Partien bestritt der Angreifer in der Saison 2021/22 für den Verbandsligisten SV Westerhausen - hatte sich der ehemalige Regionalliga-Stürmer den Ummendorfern angeschlossen. In seinem zweiten Startelf-Einsatz wies er nun gleich nach, dass er das Toreschießen nicht verlernt hat. Zum Spielerprofil:

>> Jack Schubert

Zu drei Ummendorfer Punkten hat der Dreierpack des Neuzugangs am Ende aber nicht gereicht. Nach dem Seitenwechsel glichen Marcus Wolkenstein (53.), Jan Niklas Frenkel (54.) und Domenik Grothe (63.) zum 3:3 aus. Dabei blieb es dann auch bis zum Ende der Partie. Der Ummendorfer SV verpasste damit zwar den vierten Saisonsieg, blieb aber immerhin auch im fünften Spiel nach dem Trainerwechsel zu Tino Leßmann ohne Niederlage.

