Ummendorfer SV begrüßt Rückkehrer: "Er kennt unser Umfeld gut"

Vom SV Westerhausen wechselt Philipp Neubauer zurück nach Ummendorf. Für den USV spielte der 32-Jährige schon zwischen 2018 und 2020. In der Folge lief der Defensivmann dann für Westerhausen, eine Serie für den Oscherslebener SC in der Landesklasse und dann wieder für Westerhausen auf. Für die Wolfsberg-Elf kam der Linksfuß zuletzt im Dezember in der Verbandsliga zum Einsatz. Zum Spielerprofil:

>> Philipp Neubauer