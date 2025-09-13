Ummendorf und Ottersleben holen erste Siege, Fortuna II in Torlaune

Ohne Sieger endete am Samstag das Aufsteiger-Duell zwischen dem SV Preußen Schönhausen und dem Oscherslebener SC. Die 142 Zuschauern bekamen dabei keine Treffer zu sehen. Für die Preußen war es das dritte Remis im dritten Landesliga-Auftritt.

Auch der Ummendorfer SV hat am Sonnabend seine ersten Zähler auf dem Konto verbucht. Nach Matthias Lieders Führungstreffer für die Gäste des SV 09 Staßfurt drehten Christopher Garz, Marcel Joachimski und Felix Krause die Partie zugunsten des USV.

Auch einige Kilometer weiter durfte sich über den ersten Saisondreier gefreut werden: Mit 4:1 bezwang der VfB Ottersleben den SSV Gardelegen im "Re-Match" des letztwöchigen Landespokal-Duells (2:1 n.V. für Gardelegen). Cedric Tittel, Anton Fink, Damian Leuschner und Luca Steinert netzten dabei für die Ottersleber.

Im Heimspiel gegen Union Schönebeck hat der SV Arminia Magdeburg am Sonnabend den ersten Sieg eingefahren. Aaron Halbeck, Lucas Barth und Oskar Tyll trafen dabei für die Arminen. Den zwischenzeitlichen Schönebecker Anschluss erzielte Sven Pindur.

Nach Rückstand hat der FSV Saxonia Tangermünde das Auswärtsspiel beim Osterburger FC gedreht. Maximilian Rieger hatte die Hausherren per Elfmeter im ersten Durchgang in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel brachten ein Eigentor von Louis Zimmer sowie Treffer von Marco Sebastian Heise und Andriy Zaporoshchenko den Saxonen-Dreier.

Mit einem 7:1-Kantersieg beim SV Irxleben hat sich der SV Fortuna Magdeburg II am Sonnabend vorerst an die Tabellenspitze geschossen. Nach der frühen Führung durch Bleon Rexhepi entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, in dem der zweifache Domenic Garz, Vincent Barnau, Philipp Leis, Elias Fadjinou und Lasse-Bo Lange die weiteren Tore für die Fortunen erzielten. Den Ehrentreffer für den SVI erzielte Robin Sanne.

Im zweiten Heimspiel der Saison hat der FSV Grün-Weiß Ilsenburg am Sonnabend den zweiten Dreier eingefahren. Nach der frühen Führung durch Dawid Lozinski führten die Doppelpacker Carlos Daniel Sousa e Silva und Luran Engelhardt die Grün-Weißen zum deutlichen 5:1-Erfolg. Den zwischenzeitlichen Anschluss für die Gäste aus Bismark erzielte Andre Marenin.

Nach der 0:3-Niederlage im Heimspiel gegen den SV Stahl Thale hat der SV Baalberge die Rote Laterne übernommen. Doppelpacker Yuri dos Santos und Glebs Zavjalovs trafen für die Gäste aus dem Harz. Dagegen verbleiben die Baalberger nach zuvor zwei Unentschieden als einziges Team neben dem SV Preußen Schönhausen ohne Sieg.

