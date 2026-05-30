Ummendorf feiert Vize-Titel, Steinhausen wankt im Keller

In einem Spiel, das vor allem von der enormen Bedeutung für Uttenweiler lebte, fiel die Entscheidung tief in der zweiten Halbzeit. Pascal Volz erzielte in der 72. Minute den Treffer zum 0:1-Endstand. Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war den Gästen deutlich anzumerken, während Bad Saulgau eine knappe Niederlage hinnehmen musste.

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Es war eine Begegnung ohne großen tabellarischen Druck, die dennoch von sportlichem Ehrgeiz und Abschiedsschmerz geprägt war. Für die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach steht der Gang in die untere Klasse bereits unabwendbar fest. Bereits in der 8. Minute erzielte Simon Baur das Tor zum 0:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel zeigte Hundersingen jedoch eine Reaktion und glich in der 57. Minute durch den Treffer von Julian Störkle zum 1:1 aus. Den emotionalen Schlusspunkt setzte schließlich David Heiss, der in der 75. Minute mit dem Tor zum 2:1-Endstand die Partie komplett zugunsten der Heimmannschaft drehte. ---

Das Spiel wurde von den Gästen abgesagt und inzwischen für die Gastgeber gewonnen gewertet, ---

In einer torlosen Begegnung teilten sich der TSV Kirchberg/Iller und der VfB Gutenzell die Punkte. Für beide Mannschaften ging es im Tabellenmittelfeld um eine Konsolidierung der Positionen. ---

Für die bereits vor dem Spieltag als Absteiger feststehende SGM Blönried/Ebersbach gab es im Heimspiel gegen den SV Ochsenhausen keine Punkte zu holen. Zunächst erzielte Samuel Maier in der 43. Minute die 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Im zweiten Durchgang wendeten die Gäste das Blatt, als Niklas Miller in der 71. Minute zum 1:1 ausglich, ehe Christian Wiest in der 82. Minute das 1:2 markierte. Den Schlusspunkt setzte Eryk Müller in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 1:3-Endstand in der 90.+5 Minute. ---

Einen deutlichen Heimerfolg feierte der SV Hohentengen gegen die bereits abgestiegene SG Ertingen/Binzwangen. Das Spiel war stark von einem einzelnen Akteur geprägt: Manuel Sommer eröffnete in der 24. Minute mit dem Tor zum 1:0. Danach folgte eine furiose Torserie von Lukas Stützle, der in der 45.+1 Minute auf 2:0 erhöhte, in der 57. Minute das 3:0 erzielte, nur zwei Minuten später in der 59. Minute zum 4:0 traf und schließlich in der 61. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand das Schützenfest perfekt machte. ---

Der SV Steinhausen an der Rottum erlitt im Kampf um den Klassenerhalt einen herben Dämpfer gegen den feststehenden Meister. Der Ligaprimus Mengen untermauerte mit nun 85 Punkten seine Ausnahmestellung. Die Gäste gingen durch das Tor von Frank Dehne in der 34. Minute mit 0:1 in Führung. Im zweiten Spielabschnitt baute Paul Schaut in der 63. Minute die Führung auf 0:2 aus, bevor Philipp Kiertucki in der 66. Minute zum 0:3 traf. Den Gastgebern gelang durch Manuel Leiendecker in der 83. Minute nur noch der Treffer zum 1:3-Endstand. ---

Trotz eines leidenschaftlichen Auftritts musste sich der SV Sigmaringen der SG Ringschnait/Mittelbuch geschlagen geben. Es begann früh mit dem 0:1 durch Luca Ruedi in der 4. Minute. In der zweiten Halbzeit erhöhte Fabian Kramer in der 68. Minute auf 0:2. Ein unglückliches Eigentor von Ibrahim Akinci in der 78. Minute bedeutete das 0:3 für die Gäste. Sigmaringen kam durch das Tor von Kadir Emruli in der 82. Minute zum 1:3-Endstand heran. ---

Großer Jubel und Erleichterung herrschten bei den Gastgebern. Mit dem knappen Heimsieg gegen den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen sicherte sich die Spielgemeinschaft mit nun 73 Punkten vorzeitig die Vizemeisterschaft und damit das begehrte Ticket für die Relegationsspiele zur Landesliga. Das emotionale Highlight des Spiels lieferte ein Tor: Stefan Kärcher erzielte in der 32. Minute das goldene Tor zum 1:0-Endstand, das den Gastgebern alle Aufstiegsträume offenhält. ---

Morgen, 16:30 Uhr SV Uttenweiler Uttenweiler SV Sulmetingen Sulmetingen 16:30 PUSH