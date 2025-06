Ummel II zieht positive Bilanz nach erstem Jahr in der 2. Kreisklasse

Der FC Ummel II hat sich in der abgelaufenen Saison der 2. Kreisklasse Rotenburg Nord im Tabellenmittelfeld behauptet. Nach dem Aufstieg aus der 3. Kreisklasse beendete die Mannschaft von Trainer Henrik Gieschen ihre erste Saison in der höheren Spielklasse auf dem neunten Platz.

Personelle Probleme habe es während der Saison nicht gegeben. Auch die Trainingsbeteiligung bewertete Gieschen als in Ordnung. Ein paar mehr Punkte wären aus seiner Sicht durchaus möglich gewesen: „Mit etwas mehr Glück und Überzeugung wären aber auch ein paar mehr Punkte drin gewesen.“ Insgesamt bewertete der Trainer die Saison deshalb mit der Note 2.

Im Interview auf dem Instagram-Kanal des Vereins zog Gieschen ein insgesamt positives Fazit: „Insgesamt bin ich mit der abgelaufenen Saison zufrieden, sowohl was das Engagement der Mannschaft als auch das Ergebnis anbelangt.“ Besonders lobte er die Einstellung der Spieler: „Die Mannschaft ist nach dem Aufstieg sehr motiviert in die Saison gegangen, hat Rückschläge weggesteckt, überraschende Punktgewinne und Siege gefeiert und letztlich souverän die Klasse gehalten.“

Für die nächste Saison formuliert der Trainer klare Ziele. Dabei ist ihm bewusst, dass die zweite Saison nach einem Aufstieg erfahrungsgemäß anspruchsvoller wird: „Sprichwörtlich ist die zweite Saison nach einem Aufstieg die schwierigere. Auch wenn der Klassenerhalt in dieser Saison relativ souverän gemeistert wurde, steht auch im nächsten Jahr der Klassenverbleib an erster Stelle.“

Gleichzeitig traut Gieschen seiner Mannschaft weitere Fortschritte zu: „Wir wissen aber genauso, dass wir in der Lage sind, ein paar Punkte und ein paar Platzierungen oben drauf zu legen.“ Die Motivation im Team stimmt: „Die Liga ist sehr eng und vieles ist mit dieser Mannschaft möglich, weil sie einfach Bock hat, Fußball zu spielen und dabei auch noch erfolgreich zu sein.“

Um dieses Potenzial auszuschöpfen, sei es jedoch wichtig, weiterhin hart zu arbeiten: „Um sich aber auch in der nächsten Saison noch einmal zu verbessern, dürfen wir in keiner Weise nachlässig werden, sondern noch mehr Siegermentalität auf den Platz bringen und mannschaftlich dafür arbeiten. Darauf freue ich mich auch in der nächsten Saison.“