UMMAH SPORTS unterliegt Dönberg

Am letzten Spieltag der regulären Saison in der Futsal-Landesliga trafen UMMAH SPORTS WUPPERTAL und die Sportfreunde Dönberg aufeinander. In der Tabelle begegneten sich damit der siebte und der sechste Platz, bevor es im Anschluss in die zusätzlichen Platzierungsspiele geht, in denen die Teams der Plätze 1-4 sowie 5-8 jeweils noch einmal gegeneinander antreten.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst umkämpft, doch Dönberg gelang ein früher Treffer, der ihnen zusätzlichen Rückenwind gab. In der Folge konnten die Gäste ihren Vorsprung weiter ausbauen. UMMAH SPORTS WUPPERTAL blieb dennoch bemüht und kam in der Schlussphase noch zu einem verdienten Strafstoß, durch den zumindest noch ein eigener Treffer gelang.

Die Partie begann ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und lieferten sich ein intensives Duell. Dönberg erwischte jedoch den besseren Start und ging früh in Führung. UMMAH SPORTS kam immer wieder zu guten Möglichkeiten, scheiterte jedoch mehrfach am stark aufgelegten Torwart der Gäste, der mit einigen Paraden eine sehr starke Leistung zeigte. Kurz vor der Pause konnte Dönberg seine Führung weiter ausbauen, sodass es mit einem 0:2 aus Sicht von UMMAH SPORTS WUPPERTAL in die Halbzeit ging.

Beide Teams begegneten sich über die gesamte Partie hinweg sportlich und lieferten sich ein intensives Duell, das auch nach dem Abpfiff von großem gegenseitigem Respekt geprägt war.

Da OSC Rheinhausen nicht mehr antritt (TV Herbeck bereits zurückgezogen), wird es in der Abschlussrunde der Liga nur noch ein weiteres Spiel geben. Dabei kommt es erneut zum Aufeinandertreffen zwischen UMMAH SPORTS WUPPERTAL und den Sportfreunden Dönberg, auf das sich beide Mannschaften bereits freuen.



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Instagram-Spielbericht:

𝐋𝐀𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐀 | 𝐀𝐁𝐏𝐅𝐈𝐅𝐅



Lehrstunde im heiligen Monat!



Lange nicht gesehen und dennoch wieder erkannt: In unserem letzten Spiel im Ramadan und bereits dritten Stadtderby gegen @sf_doenbergfutsal in dieser Saison müssen wir uns erstmals geschlagen geben.



Die Partie begann früh mit großen Chancen auf beiden Seiten. Doch die Dönberger zeigten sich über das gesamte Spiel hinweg effizienter und konnten so mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen.



Es zeichnete sich ein Spiel besonderer Natur ab. Mit der Erlaubnis unseres Herrn durften wir selbst im Zustand des Fastens bis zur letzten Minute kämpfen und nach einer intensiven Pressingphase zumindest noch den Ehrentreffer erzielen und so bislang in jedem Spiel unserer jungen Vereinsgeschichte treffen.



Der Schlussmann der Gastgeber stellte unsere Brüder über das gesamte Spiel hinweg immer wieder auf die Probe und entwickelte sich so zum entscheidenden Faktor der Partie, großes Kompliment an der Stelle.



Wir bedanken uns herzlich bei unseren Gastgebern für die tolle Abschlussgeste und wünschen weiterhin viel Erfolg und Gesundheit!



Bis bald!

Quelle: https://www.instagram.com/ummah_sports/





