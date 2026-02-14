UMMAH SPORTS mit deutlicher Niederlage beim Tabellenführer

UMMAH SPORTS WUPPERTAL war am Wochenende zu Gast beim Tabellenführer Wuppertaler SV Youngsters und die Rollen waren im Vorfeld klar verteilt. Der Spitzenreiter empfing das Schlusslicht der Liga und konnte personell aus dem Vollen schöpfen, während UMMAH SPORTS mit einem stark dezimierten Kader und lediglich zwei Auswechselspielern anreiste.
Trotz dieser Ausgangslage starteten die Gäste mutig in die Partie. In den ersten sechs Minuten hielt UMMAH SPORTS stark dagegen, verteidigte diszipliniert und erspielte sich sogar eigene Torchancen zur möglichen Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer setzte sich die Qualität und Tiefe des Heimkaders durch. Nach dem Führungstreffer in der 6. Minute bauten die Youngsters ihren Vorsprung kontinuierlich aus und stellten bis zur Halbzeit auf 6:0.
Auch im zweiten Durchgang blieb UMMAH SPORTS kämpferisch. Zwar fiel früh der nächste Treffer für den Spitzenreiter, doch die Mannschaft gab sich zu keinem Zeitpunkt auf. Jeder Spieler opferte sich auf, lief weite Wege und versuchte, die spielerisch starken Youngsters immer wieder zu stören. Mehrfach scheiterten die Gastgeber zudem am gut aufgelegten Torhüter.
In der 33. Minute folgte schließlich der Lohn für den unermüdlichen Einsatz: I. Bayrak erzielte das 12:1. Ein Moment, der trotz des deutlichen Spielstands für Freude und einen dankbaren Augenblick sorgte. Auch in der Schlussphase versuchte UMMAH SPORTS, über Standardsituationen und vereinzelte Angriffe Akzente zu setzen, doch die Youngsters spielten ihre Fitness und Qualität bis zum Ende konsequent aus und gewannen mit 15:1.
Unterm Strich war es ein verdienter Sieg des Tabellenführers, der mit Blick auf die Tabelle klar Kurs Richtung Aufstieg hält. UMMAH SPORTS hingegen kann trotz der deutlichen Niederlage zufrieden sein mit Einsatz, Moral und Teamzusammenhalt. Mit kleinem Kader beim Ligaprimus anzutreten und bis zur letzten Minute kämpferisch zu bleiben, spricht für die Einstellung der Mannschaft.