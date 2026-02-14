UMMAH SPORTS mit deutlicher Niederlage beim Tabellenführer

– Foto: e.kaya_photography

UMMAH SPORTS WUPPERTAL war am Wochenende zu Gast beim Tabellenführer Wuppertaler SV Youngsters und die Rollen waren im Vorfeld klar verteilt. Der Spitzenreiter empfing das Schlusslicht der Liga und konnte personell aus dem Vollen schöpfen, während UMMAH SPORTS mit einem stark dezimierten Kader und lediglich zwei Auswechselspielern anreiste.

Trotz dieser Ausgangslage starteten die Gäste mutig in die Partie. In den ersten sechs Minuten hielt UMMAH SPORTS stark dagegen, verteidigte diszipliniert und erspielte sich sogar eigene Torchancen zur möglichen Führung. Doch mit zunehmender Spieldauer setzte sich die Qualität und Tiefe des Heimkaders durch. Nach dem Führungstreffer in der 6. Minute bauten die Youngsters ihren Vorsprung kontinuierlich aus und stellten bis zur Halbzeit auf 6:0.