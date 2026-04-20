UMMAH SPORTS gewinnt zum Saisonabschluss bei den Sportfreunden Dönberg

Im letzten Spiel der Saison traf UMMAH SPORTS WUPPERTAL erneut auf die Sportfreunde Dönberg, bereits zum vierten Mal in dieser Spielzeit. Nach bislang zwei Siegen und einer Niederlage entwickelte sich auch dieses Duell wieder zu einem Spiel auf Augenhöhe.

Kurz vor der Pause kam Dönberg noch einmal heran und verkürzte auf 3:4 (20.). Direkt nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern dann der Ausgleich zum 4:4 (21.), erneut durch einen Distanztreffer.

Dönberg erwischte den besseren Start und ging früh in Führung (2.). UMMAH SPORTS ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich durch R. Ali (6.) aus. In der Folge übernahm Wuppertal mehr Kontrolle und drehte die Partie durch S. Badawi (12.) zur 2:1-Führung. Die Gastgeber antworteten zwar prompt mit dem Ausgleich (13.), doch UMMAH SPORTS blieb konsequent: I. Bayrak (14.) und H. Arafkas (16.) stellten auf 4:2.

Doch auch diesmal fand UMMAH SPORTS die passende Antwort. H. Arafkas brachte sein Team erneut in Führung (24.), ehe sich Wuppertal im weiteren Verlauf Schritt für Schritt absetzen konnte. A. Zerrig (31.) sowie ein Doppelpack von S. Ara (33., 35.) sorgten für eine komfortable 8:4-Führung.

In den Schlussminuten verkürzte Dönberg noch auf 5:8 (39.) und 6:8 (40.), konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. UMMAH SPORTS brachte den Vorsprung über die Zeit und sicherte sich damit einen verdienten Auswärtssieg im letzten Saisonspiel.



Zwischenzeitlich wurde die Partie etwas hitziger, beruhigte sich jedoch schnell wieder. Insgesamt begegneten sich beide Teams sportlich und respektvoll und lieferten sich ein intensives Duell. Wir bedanken usn auch bei dem tollen Schirigespann Marcel und Vincenzo.

Mit dem Saisonabschluss zeigt sich UMMAH SPORTS WUPPERTAL zufrieden. Die Mannschaft konnte im Vergleich zur Vorsaison mehr Punkte sammeln und eine klare Entwicklung erkennen lassen. Das Team freut sich darauf, auch in der kommenden Spielzeit seinen Weg weiterzugehen, mit dem Anspruch, den eigenen Futsal auf die bestmögliche Weise zu spielen und die Werte des Vereins auf und neben dem Platz vorzuleben, bei denen das Ergebnis nicht im Vordergrund steht.

Zusätzlich darf sich die Mannschaft auf mehrere Derbys freuen: Dadurch dass der Wuppertaler SV II leider abgestiegen ist, wird es in der kommenden Saison ein Aufeinandertreffen mit den Sportfreunden Dönberg, den WSV Youngsters sowie dem Wuppertaler SV II geben.

Instagram-Bericht:

𝐋𝐀𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐀 | 𝐀𝐁𝐏𝐅𝐈𝐅𝐅



Alles Lob gebührt unserem Herrn, der uns diese Möglichkeiten gegeben hat und uns in Seiner Gnade leben lässt.



Letzter Spieltag der Saison 2025/2026, erneut stand das Stadtderby gegen SF Dönberg an.



Alte Gesichter, neue Punkte!



Eine Partie, die bestätigte, was sich bereits in den vorherigen Duellen abgezeichnet hatte: offenes Visier und 40 Minuten Vollgas.



Nachdem die Jungs vom Dönberg verdient in Führung gingen, konnten unsere Brüder den Spielstand zeitnah drehen und die Führung immer wieder behaupten.



Es entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung mit vielen direkten Duellen und einer großen Portion Leidenschaft.



Doch am Ende gewann das Gemeinsame,der Spielstand rückte dabei in den Hintergrund.



Unsere zweite Saison in der Landesliga liegt nun hinter uns, und wir blicken weiterhin auf eine unglaublich erfüllende Reise zurück.



Der Herr der Welten erlaubte es uns, diese Saison mit einem Sieg auf dem Papier zu beenden. Doch viel wichtiger bleibt der Sinn unserer Bemühungen und der Ursprung all dieser Möglichkeiten.



So bleibt uns nichts anderes als Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn und all jenen, die uns auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben.



bis bald, in sha Allah!



Quelle: UMMAH SPORTS INSTAGRAM