Umkleidekabinen des Uedemer SV sollen erneuert werden

An den Kabinen des Uedemer SV soll gearbeitet werden. – Foto: Susanne Schmidt

Im Ausschuss für Schulen, Sport, Kultur, Generationen und Soziales wurde im Laufe dieser Tage unter anderem über das eine oder andere Thema diskutiert, das Brisanz für die Gemeinde bietet. Die Errichtung der Hol- und Bringzone am Parkplatz für die zwei Schulen und die Mehrfachturnhalle an der Meursfeldstraße war bereits mehrfach Thema für die Politik gewesen. Der Ausschuss hat in diesem Fall mit einer Mehrheit dafür votiert, dass dem Rat eine Empfehlung gegeben wird. Wobei es zum Beispiel bei der SPD Bauchschmerzen angesichts der Entscheidung gibt, wie Jörg Lorenz (SPD) als Ausschussvorsitzender mitteilte. Im Gespräch erklärte der Politiker, dass es letzten Endes auf eine Finanzierungsfrage hinauslaufe.

Insgesamt sind für die Maßnahme laut Vorlage mindestens rund 580.000 Euro vorgesehen, die Frage bleibe überdies allerdings, wie viel die Gemeinde selbst dazu beitragen müsse. Wünschenswert ist laut Lorenz für den kommunalen Haushalt eine 80-prozentige Förderung. Aber ob es die geben wird, ist noch unklar. Daher habe seine Fraktion, wie auch die FDP, gegen den Vorschlag gestimmt.

Bei Kabinen des Uedemer SV soll etwas passieren

Einiger war sich der Uedemer Rat dann bei einem weiteren Tagesordnungspunkt: Umbau und Erweiterung der Umkleidekabinen am Sportplatz. „Die Kabinen sind in die Jahre gekommen“, sagte Jörg Lorenz im Gespräch, da müsse auf jeden Fall etwas getan werden. Problem sei allerdings, dass es derzeit kein entsprechendes Förderprogramm gebe und natürlich auch die Gemeinde Uedem wie so viele andere Kommunen nicht aus dem Vollen schöpfen könne. Wie es in dem Fall weitergeht, bleibt also spannend. Für Lorenz ist jedenfalls klar: „Da müssen wir dran bleiben.“