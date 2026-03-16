Umkämpftes Unentschieden in Waldsee von Presse FVW · Heute, 21:41 Uhr · 0 Leser

Nach dem es am vergangen Spieltag in Bergatreute für unsere Jungs vom FVW II eine bittere Derbyniederlage setzte, galt es nun zuhause gegen den TSV Tettnang II die ersten Punkte im neuen Jahr einzufahren.

Das Spiel begann jedoch anders als erhofft, den bereits in der 5. Minute gelang den Gästen durch T. Arnold der Führungstreffer. Der FVW tat sich Anfangs noch schwer Chancen zu kreieren und der TSV konnte immer wieder Akzente nach vorne setzen. Nach und nach kamen die Waldseer dann aber auch besser ins Spiel und hatten in Person von F. Steiner und F. Bastan gute Chancen.