Umkämpftes Spiel - Klarer Sieg

Im Duell zweier Mannschaften, die in den letzten Wochen relativ wenig Punkteausbeute hatten, kam unsere Mannschaft besser ins Spiel und hatte durch Baumanns Kopfball in der 16.Minute eine erste Chance zur Führung. Die fiel dann in der 24.Minute durch Christian Essig, dessen Freistoß von einem TVN-Akteur unhaltbar für Schall im Tor abgefälscht wurde. Einige Minuten später lief Baumann nach Blank-Zuspiel alleine auf Schall zu, verfehlte das Tor aber knapp links. Zur Halbzeit blieb es beim verdienten 0:1. Nach dem Seitenwechsel wurde der TV etwas besser, wirklich in Bedrängnis kam die 08-Abwehr aber äußerst selten. In der 54.Minute hatte Neuler die einzige wirkliche Chance des Spiels, als Köppe aus gut 20 Metern abzog und der Ball an die Unterkante der Querlatte ging, von dort vor die Linie und geklärt wurde. Torwart Illig war mit den Fingerspitzen noch dran und verhinderte damit wohl das Tor. Insgesamt änderte diese Chance aber an den Kräfteverhältnissen nicht wirklich was, denn in der 64.Minute war es zunächst Jonas Ilg, der mit einem Strahl an den Pfosten traf. Eine Minute dann David Weisensee, der mit einer guten Chance an Schall scheiterte. In der 71.Minute war dieser bereits geschlagen, als Eller ihn umkurvt hatte, doch ein mitgelaufener Abwehrspieler konnte die Situation noch in letzter Sekunde entschärfen. Der fällige Eckball brachte dann aber das 0:2, als der Ball über Umwege zu Weisensee kam und dieser ihn per Volley trocken ins kurze Eck nagelte. Damit war die Partie vorentschieden, auch wenn Neuler nochmal alles versuchte. Unsere Mannschaft war dem 0:3 dennoch näher als die Heimelf dem Anschlusstreffer, denn Blanks Schuss ging ebenfalls an den Pfosten. Die endgültige Entscheidung war dann Essigs Kopfballtreffer nach Viehöfer-Ecke zum 0:3-Endstand.