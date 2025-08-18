Umkämpftes Spiel in Scheidegg

Schon am Samstag starteten Scheidegg und Neukirch in die neue Saison der Kreisliga A2!

Gleiche Liga – aber ganz andere Gegner. Lediglich vier Mannschaften aus der vergangenen A2 sind zusammen mit dem TSV in der Liga verblieben.



Für die Neukircher Bande ging es zum Auftakt nach Scheidegg – ein neuer Konkurrent, über den man im Vorfeld nicht viel sagen konnte, außer der Tatsache, dass die Gastgeber letzte Saison noch in der Bezirksliga spielten.



Die Anfangsminuten gehörten der Heimelf, die bereits in der 6. Minute nach einem Leichtsinnsfehler der Neukircher im Spielaufbau den Führungstreffer erzielte.



Nach gut einer halben Stunde war das Spiel wieder ausgeglichen und auch die Rot-Weißen erspielten sich Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben.



In der zweiten Hälfte starteten erneut die Scheidegger besser. Der TSV verteidigte jedoch konsequent, hielt dagegen und erhöhte anschließend den Druck. Gegen Ende der Partie übernahm man sogar etwas mehr die Kontrolle und hätte sich den Ausgleich durchaus verdient.



Am Ende stand jedoch eine knappe 0:1-Niederlage in Scheidegg – ein bitteres Ergebnis für die Gäste. Die kämpferische Leistung beider Teams macht jedoch Lust auf mehr!



Neukirch empfängt kommenden Samstag Schlachters, Scheidegg reist zur SGM HENOBO!