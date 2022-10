Umkämpftes Spiel in Dalum

In einem umkämpften Spiel mit vielen Torchancen gelang es unserer I.Fußballherren nicht, die drei Punkte zuhause einzufahren. Das Tor zum 1:0 schoss John Schäfer bereits in der 10. Spielminute, der den Abwehrspieler eiskalt stehen ließ und den Ball gekonnt im Tor unterbrachte.

Im weiteren Spielverlauf verließ uns jedoch die Treffsicherheit und wir versiebten eine hundertprozentige Torchance nach der anderen. Auch Twist hatte ein paar Torchancen und glich in der 70. Minute zum 1:1 Endstand aus.



Nun geht es mit vollem Fokus auf den Doppelspieltag am nächsten Wochenende zu. Am Freitag spielt unsere I.Fußballherren auswärts gegen die U23 von Papenburg und am Montag um 15 Uhr ist auf heimischem Rasen Derbytime gegen die DJK Geeste.