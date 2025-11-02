Umkämpftes Spiel in Böckingen

Der SC Böckingen hat am Sonntag einen hart erkämpften 3:2-Heimsieg gegen die TSG Heilbronn gefeiert und damit wichtige Punkte in der Kreisliga B eingefahren. Besonders in der ersten Halbzeit zeigte der SC eine starke Leistung, legte mit einer konzentrierten und spielfreudigen Vorstellung den Grundstein für den Erfolg.

Der SC Böckingen ließ sich vom Rückstand allerdings nicht beeindrucken und spielte weiter mutig nach vorne. In der 26. Minute belohnte man sich: Ein schöner Angriff über die linke Seite landete bei Alban Pllana, der in die Mitte zu Erion Uka legte. Dieser spielte clever weiter auf Elmir Krasniqi, der den Ball präzise ins rechte Eck setzte – 1:1.

Bereits in der 4. Minute wurde es jedoch früh ungemütlich für die Hausherren: Farhad Mohamadi bediente auf der rechten Seite Quendrim Krasniqi, der den weit vor seinem Tor stehenden Lars Garbe erkannte. Sein sehenswerter Heber senkte sich unter die Latte – Garbe war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Die frühe Führung für die Gäste – 0:1.

Nur zwölf Minuten später drehte der SC das Spiel. Ein scharf getretener Freistoß von Niklas Ülzhöfer segelte gefährlich in den Strafraum. TSG-Keeper Arvid Harang konnte den Ball zwar noch abwehren, doch Ibrahim Bingöl reagierte am schnellsten und schob den Ball eiskalt durch die Beine des Torwarts zur 2:1-Führung ein (38.).

Kurz vor der Pause dann der nächste Streich: Nach einem weiten Abstoß von Ülzhöfer über die Abwehrkette der TSG startete Erion Uka durch, blieb cool vor Harang und lupfte den Ball über den herausstürmenden Keeper hinweg ins Netz – 3:1 (44.). Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte zeigte sich der SC Böckingen zunächst weiterhin kontrolliert, musste aber mit zunehmender Spielzeit immer mehr Defensivarbeit leisten. In der 71. Minute kam die TSG Heilbronn dann nochmals heran: Nach einer Ecke von Quendrim Krasniqi kam es zu einem umstrittenen Duell im Fünfmeterraum. Lars Garbe wollte den Ball abfangen, wurde dabei von Leutrim Prekadini bedrängt – Ball, Garbe und Gegner landeten im Tor. Zur Überraschung aller entschied Schiedsrichter Andres Bopp auf Tor – 3:2.

Nun wurde es eine Abwehrschlacht. Die letzten 20 Minuten gehörten klar der TSG, die mit wütenden Angriffen den Ausgleich suchte. In der Nachspielzeit rettete Niklas Ülzhöfer spektakulär per Kopf auf der Linie, und kurz darauf blockten Ülzhöfer und Keeper Garbe gemeinsam einen Schuss von Quendrim Krasniqi im Strafraum. Mit großem Einsatz und viel Leidenschaft brachte der SC Böckingen den knappen Vorsprung über die Zeit.

Fazit:

Dank einer starken ersten Hälfte und einer kämpferisch überzeugenden Schlussphase gewinnt der SC Böckingen verdient, wenn auch knapp, mit 3:2 gegen die TSG Heilbronn. Der Sieg war vor allem der geschlossenen Mannschaftsleistung und der Effizienz im ersten Durchgang zu verdanken.

Ausblick:

Der SC Böckingen tritt am kommenden Sonntag um 14:30 Uhr beim Tabellenführer SSV Auenstein an – ein echter Härtetest für die Mannschaft.

Die TSG Heilbronn empfängt zeitgleich zu Hause die Aramäer Heilbronn II und will dort wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.