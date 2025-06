Der TSV Bruckhausen hat noch alle Chancen auf den Klassenerhalt – Foto: Marcel Eichholz

Umkämpftes Remis im Relegationsauftakt zwischen Bruckhausen und SSV Der TSV Bruckhausen und SSV Germania Wuppertal trennen sich im Hinspiel der Abstiegsrelegation in der Bezirksliga 2:2-Unentschieden.

Vor dem Rückspiel am Sonntag ist noch alles offen. Im Hinspiel der Relegation um den Verbleib in der Bezirksliga haben sich der TSV Bruckhausen und der SSV Germania Wuppertal 2:2-Unentschieden getrennt. Von Beginn an war es ein umkämpftes Spiel, das die rund 250 anwesenden Zuschauer jedoch mit guten Torchancen warten ließ. Hinten raus wurde es dann ein offener Schlagabtausch, der Vorfreude vor dem Rückspiel schürt.

Beide Teams waren von Beginn an da und konzentriert auf dem Platz. Zwingende Torchancen gab es zunächst allerdings nicht. Die bis dahin beste Gelegenheit vergab Marius Schubert nach einem schnellen Konter der Gäste. Ein Verteidiger war mit zurückgeeilt und rette in letzter Sekunde (16.). Kurz darauf trat Schubert erneut in Erscheinung, dieses Mal aber als Vorlagengeber für Marvin Mühlhause, der mit einem Beinschuss den Führungstreffer für Wuppertal erzielte. Den Rückstand merkte man dem TSV in der Folge nicht an, es war weiter eine ausgeglichene Partie.

Wuppertal verschläft Wiederanpfiff Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren zunehmend die Kontrolle und versuchten, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Ahmad Al Saalm scheiterte wenig später mit einem Schlenzer nur am Aluminium (58.). Besser machte es sein Mitspieler Josef Abi-Haidar keine zwei Minuten später, als er das Leder von der Strafraumkante rechts oben im Winkel versenkte. Beinah wäre ihm sogar der rasche Doppelpack gelungen, doch wiederum nur zwei Minuten später behielt Wuppertals Schlussmann im direkten Duell die Oberhand. Bruckhausen machte weiter Druck und belohnte sich selbst. Nach langem Ball auf Al Saalm stand der völlig frei und nicht im abseits. Er nutzte die Gelegenheit, umkurvte den SSV-Schnapper und schob zum 2:1 ein (68.). Mitten in die TSV-Drangphase fiel dann der Ausgleich. Sven Christian Gatzenmeier zog einfach mal aus 30 Metern ab und vollstreckte. Ein "Glückstor" wie Germania-Coach Damian Schary nach Abpfiff sagte, "aber das muss auch mal sein."