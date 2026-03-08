Umkämpftes Remis auf dem Eichenberg...

Auch in der Reserve ist das Derby tabellarisch ein Spitzenspiel. Im ersten Durchgang ist es ein umkämpftes und intensives Spiel auf dem Platz am Eichenberg. Es gibt wenige Möglichkeiten und kaum klare Aktionen nach vorne. Auf Bernstadter Seite hat Ziegler, E. noch die beste Möglichkeit, der aber in letzter Sekunde noch per Grätsche gestoppt wird. In der zweiten Halbzeit übernimmt der TSV mit zunehmender Spieldauer das Kommando und kommt immer wieder zu Chancen. Den ersten Treffer des Tages gibt es dann für den FCN durch Höhe, der einen Einwurf unglücklich ins eigene Tor verlängert (68.). Bernstadt gibt nicht auf und vergibt durch Wald und Kußmaul zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. In einer Phase, in der nur noch Bernstadt spielt, rettet jedoch Zeun kurz vor der Linie und nur wenige Minuten später köpft Höhe zum hochverdienten Ausgleich ein (85.). Zu mehr reicht es leider nicht mehr und es bleibt beim 1-1.