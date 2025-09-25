Umkämpftes Nachholspiel - Wiesendangen und Glattbrugg teilen Punkte

Vier Mannschaften starteten mit der Maximalpunktzahl in die Runde, während wiederum vier weitere auf ihren ersten Punktgewinn warteten. Insbesondere die Donnerstagsspiele hatten es aufgrund der heftigen Regenschauer in sich, waren doch die Plätze fast überall schwierig zu bespielen. Eines davon musste gar abgesagt werden, wurde aber am 24.09 nachgeholt.

Nach zwei gespielten Runden geht es in der Liga nun Schlag auf Schlag. Am Mittwoch- und Donnerstagabend wurde die dritte Runde ausgetragen.

Am Mittwoch, dem 24. September kam es zum Nachholspiel der 3. Runde in der 2. Liga Gruppe 2 zwischen Glattbrugg und Wiesendangen. Der FCG startete gut in die Partie und ging früh in der 4. Minute dank Ramadan mit 1:0 in Führung. Anschliessend wurde das Spiel ruppiger, gleich zwei Mannen in Rot wurden mit Gelb verwarnt. In der 17. Minute erreichte eine Flanke von Wiesendangens Meli den Kopf Hubers, der zum Ausgleich einnetzte. Glattbrugg konnte jedoch noch vor der Pause wieder in Führung gehen: In der 31. Minute war Vulicevic für den 2:1 Pausenstand besorgt. Nach der Pause reagierte FCW-Coach Sokol Maliqi mit mehreren Wechseln, die sich ausbezahlt machen sollten. Eine Flanke des Jokers Wüst führte schliesslich zum 2:2 Ausgleich in der 90. Minute. Der vielumjubelte Treffer für die Gäste erzielte Tobias Meli. Beim 2:2 Unentschieden blieb es anschliessend bis zum Schlusspfiff.

Zum Auftakt der 3. Runde der 2. Liga Gruppe 2 lud der SC Veltheim zum ersten Spitzenspiel dieser Saison. Mit der Heimmannschaft und dem FC Embrach standen sich zwei Equipen ohne Verlustpunkte gegenüber. Dennoch lag die Favoritenrolle bereits vor dem Spiel bei den Winterthurern.

Der SCV wurde dieser auch unmittelbar nach Spielbeginn gerecht: Bereits in der 4. Minute erzielte Dennis Bagnato das 1:0. Eine gute Viertelstunde später sorgte Kapitän Michienzi für das 2:0. Für einen kurzen Moment wirkte es, als hätte Veltheim alles unter Kontrolle. Doch schon unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 21. Minute verkürzte Hueber für Embrach. Die Gäste kämpften wacker, doch Veltheim hat mit Bagnato einen Spieler in seinen Reihen, der in einer vorzüglichen Frühform steckt. In der 36. Minute stellte er mit seinem 3:1 den alten Vorsprung wieder her.

Auch nach der Pause hatte der 27-Jährige noch nicht genug. Nach etwas mehr als einer Stunde sorgte sein 4:1 für klare Verhältnisse. Für Bagnato war dies bereits das 6. Saisontor. So brachten die Blauen ihren Vorsprung souverän über die Zeit und nutzten die Gelegenheit, einigen jungen Eigengewächsen wertvolle Einsatzminuten zu geben. Für den Schlusspunkt sorgte schliesslich der erst 18-jährige Luca Herrmann, der wenige Minuten vor dem Abpfiff zum 5:1 traf.

Bereits nach den ersten Spielen untermauert Veltheim damit seine Ambitionen eindrucksvoll: Mit einer starken Tordifferenz von 13:3 grüsst die Mannschaft von der Tabellenspitze.

View this post on Instagram A post shared by SC Veltheim (@scveltheim)

FC Wald - FC Küsnacht

Nach dem Duell der beiden Aufsteiger könnte die Gefühlswelt bei den beiden Mannschaften nicht unterschiedlicher sein. Während sich für Wald der Punktgewinn wie eine Niederlage anfühlt, jubelt der FCK frenetisch über den ersten Punktgewinn. Aber alles der Reihe nach:

Kurzfristig musste die FCW-Equipe das Spiel wegen der starken Schauer vom Naturrasen auf das Plastikgeläuf verschieben. Dennoch erwischte die Heimmannschaft die bessere erste Hälfte, hatte alles im Griff und führte zur Pause gegen harmlose Seebuben dank Toren von Marcon und Sejdiji mit 2:0. Das Küsnachter Spiel reihte sich nahtlos in den Saisonverlauf ein: Die Ansätze waren nicht schlecht, aber alles wirkte noch etwas uneingespielt und mutlos.

Nach der Pause mutierte das Spiel zum Spektakel. Küsnacht war mutiger, dank vieler Joker auf allen Postionen - von Abwehrspielern bis hin zu den Stürmern. Ein sattes Freistosstor von Dedic und ein Abstauber mit ganz viel Torriecher von 2.-Liga-Debütant Welti sorgten für den 2:2-Ausgleich. Zum Thriller wurde das Spiel jedoch endgültig in der Nachspielzeit.

Zunächst wurde eine Grätsche Dedics im Strafraum als Foul gewertet: Penalty für Wald, den Jetzer in der 93. Minute humorlos verwandelte. Der FCK warf anschliessend alles nach vorne und erreichte dank Innenverteidiger Brändli noch den Punktgewinn. In der 6. Minute der Nachspielzeit haute der 28-Jährige das Leder mit einem Volley sehenswert in die Maschen. Auf Grund der zweiten Halbzeit war die Punkteteilung wohl leistungsgerecht, obschon Wald mit dem Resultat bedient sein muss.

FC Herrliberg - FC Stäfa

Der FC Herrliberg lud am Donnerstagabend unter Flutlicht zum ersten Zürichsee-Derby der Spielzeit ein. Beide Mannschaften konnten bislang überzeugen und waren gewillt, ihren guten Lauf auch gegen den Rivalen fortzusetzen. Man durfte also eine hitzige und spannende Affiche auf dem Langacker erwarten.

Das Spiel entwickelte sich dann tatsächlich zu einem hart umkämpften, wobei sich das Heimteam durch das Band defensiv fast makellos hielt. Einzig ein Lattenschuss in der letzten Minute haben die Herrliberger zugelassen. In der Offensive waren die Gastgeber bemüht und konnten sich nach 33 Minuten mit dem 1:0-Führungstreffer belohnen. Der Schuss von Gamboni wurde für den Stäfa-Keeper unhaltbar ins Tor abgelenkt.

In der zweiten Halbzeit konnte der FC Stäfa nicht wunschgemäss reagieren und kam kaum zu Chancen. In der 51. Minute mussten die Stäfner dann das 0:2 durch Brauchli hinnehmen, was mit dem Endstand des Derbys gleichbedeutend war. Somit bleibt Herrliberg mit dem Punktemaximum und ohne Gegentreffer an Veltheim dran, wobei auch Stäfa immer noch vorne mitmischt.

View this post on Instagram A post shared by FC Herrliberg (@fc_herrliberg)

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Gossau

Im strömenden Regen zeigte sich der FC Gossau auswärts in Brüttisellen konsequent und besiegte die noch punktlosen Gastgeber mit 3:1. Die Partie startete sehr ausgeglichen, wobei Brüttisellen-Dietlikon schon sehr früh zur ersten Möglichkeit kam. Nach etwas weniger als einer halben Stunde waren es aber doch die Zürcher Oberländer, die durch Mirco Indino die Führung übernehmen konnten.

In der Folge erarbeiteten sich die Gossauer zwei Chancen und erzwangen durch eine grosse Effizienz das 2:0 in der 39. Minute, geschossen durch Nicolas Leuenberger. Nach der Pause öffnete das Heimteam seine Spielweise und ermöglichte so den Konter für die Gossauer, welche diesen gekonnt ausspielten und dank Guillermo Luchsinger nun eine komfortable 3:0-Führung innehatten. Das 1:3 durch Antonio Kaba Mangrei für den FC Brüttisellen-Dietlikon verkommt schlussendlich nur zur Kosmetik und reicht nicht, um Gossau noch gefährlich werden zu können.

FC Phönix Seen - FC Greifensee

In Winterthur lieferten sich Phönix Seen und der FC Greifensee einen offenen Schlagabtausch. Das Skore eröffneten die Gäste aus Greifensee durch einen Kopfball von Patrick Ley (5.). Acht Minuten später dann die Antwort der Heimmannschaft: Durch Leon Islami konnte der FC Phönix sogleich zum 1:1 ausgleichen.

Nach gut 25 Minuten waren es dann wieder die Gäste, die ein Tor erzielten und durch Axel Jean Iten die neuerliche Führung übernahmen. Der 2:2-Ausgleich und gleichzeitig Endstand der Partie liess in der Folge gehörig auf sich warten. Erst in der 86. Minute gelang Volkan Aydin (er war auch schon zu Gast in unserem Podcast "Im Mittelpunkt") mittels direktem Freistoss den Lucky Punch und den Gewinn des einen Punktes für Phönix Seen.

FC Beringen - FC Bassersdorf

Im vorgeholten 3.-Runden-Spiel in Beringen gaben sich die Gäste aus Bassersdorf keine Blösse. Nach einer Viertelstunde schlug es das erste Mal ordentlich ein. Mit Lavrnja und Asani (15. und 16. Minute) ging Bassersdorf in Führung und erhöhte postwendend zum 2:0.

Lange blieb der Spielstand unverändert, bis die Zürcher Unterländer in Minute 82 und 90 den Deckel drauf machten und durch von Büren und Maggio schlussendlich einen komfortablen 4:0-Auswärtssieg, und damit gleichbedeutend die ersten drei Punkte der Saison, einfahren konnten. Der Aufsteiger aus dem Kanton Schaffhausen bleibt auch nach Runde drei ohne Punkte.

View this post on Instagram A post shared by DM Photography (@dm.photography_30)

So geht's weiter

Die englische Woche hat kaum Platz für Pausen und Regeneration. Alle Mannschaften stehen am kommenden Wochenende wieder im Einsatz.

Die Spiele der 4. Runde im Überblick:

Samstag 06.09

FC Greifensee - FC Wald

FC Gossau - FC Wiesendangen

FC Glattbrugg - SC Veltheim

FC Herrliberg - FC Beringen

Sonntag 07.09

FC Bassersdorf - FC Brüttisellen-Dietlikon

FC Embrach - FC Phönix Seen

FC Stäfa - FC Küsnacht

_________________________________________________________________________________________________