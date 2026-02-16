Umkämpftes faires Derby

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ein echtes Lokalderby, in dem Kampf Trumpf war, das aber immer fair blieb. Sand besaß ein spieltechnisches Plus, hätte bis zur Pause mehr als die Tore von Joker Christ (5.,12.) machen können. Balhorn blieb trotz des Rückstands ruhig und schaffte durch Krug (37 Strafstoß) und Rissler (81) den Punktgewinn.