Umkämpftes faires Derby

Ein echtes Lokalderby, in dem Kampf Trumpf war, das aber immer fair blieb. Sand besaß ein spieltechnisches Plus, hätte bis zur Pause mehr als die Tore von Joker Christ (5.,12.) machen können. Balhorn blieb trotz des Rückstands ruhig und schaffte durch Krug (37 Strafstoß) und Rissler (81) den Punktgewinn.