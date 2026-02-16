 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

Umkämpftes faires Derby

von Jürgen Kleinhans · Heute, 08:29 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SSV Sand
SV Balhorn
Mo., 07.11.1994, 14:30 Uhr
Ein echtes Lokalderby, in dem Kampf Trumpf war, das aber immer fair blieb. Sand besaß ein spieltechnisches Plus, hätte bis zur Pause mehr als die Tore von Joker Christ (5.,12.) machen können. Balhorn blieb trotz des Rückstands ruhig und schaffte durch Krug (37 Strafstoß) und Rissler (81) den Punktgewinn.