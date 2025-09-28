Umkämpftes Duell mit fragwürdigen Entscheidungen

Ein intensives Spiel zwischen der SG Schorndorf 2 und dem SV Kaisersbach 2 endete mit einem 4:1-Erfolg für die Gastgeber. Doch das sportliche Geschehen wurde von mehreren umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen überschattet, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten.

Direkt nach Wiederanpfiff meldete sich der SV Kaisersbach 2 mit einem starken Lebenszeichen zurück: F. Drössler fasste sich ein Herz und glich mit einem satten Distanzschuss zum verdienten 1:1 aus.

Bereits in der 14. Minute kam es zur ersten strittigen Szene: SVK-Torhüter Schwankl klärte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Brust und wurde anschließend vom heranstürmenden SG-Angreifer zu Boden gebracht. Zur Überraschung aller entschied der Unparteiische dennoch auf Elfmeter – und zeigte Schwankl zudem die Gelbe Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte die SG zur frühen 1:0-Führung.

Doch die Freude währte nur kurz. Wenige Minuten später ging ein SG-Angreifer im Strafraum zu Boden – ohne erkennbaren Kontakt. Wieder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Schwankl parierte den ersten Versuch stark, war beim Nachschuss jedoch machtlos – 2:1.

In der Folge nutzten die Gastgeber die weit aufgerückte SVK-Hintermannschaft konsequent aus und erhöhten mit einem sauber ausgespielten Konter auf 3:1.

Den Schlusspunkt setzte schließlich eine besonders kuriose Szene: Ein SVK-Spieler spielte den Ball in einer klaren Reaktion absichtlich mit der Hand – eine Situation, die laut Regelwerk mit Freistoß und Gelber Karte hätte geahndet werden müssen. Der Schiedsrichter griff zunächst zur Tasche, ließ das Spiel jedoch überraschend weiterlaufen. Inmitten der entstandenen Verwirrung reagierte die SG Schorndorf am schnellsten und nutzte die Unordnung eiskalt zum 4:1 aus. Auch hier sorgte die undurchsichtige Spielleitung für Unmut – nicht nur auf Seiten der Gäste.

Fazit:

Trotz engagierter Leistung und phasenweiser Spielkontrolle musste sich der SV Kaisersbach 2 mit 1:4 geschlagen geben. Die SG Schorndorf 2 zeigte sich vor dem Tor effizient, profitierte jedoch auch von mehreren umstrittenen Entscheidungen, die dem Spielverlauf einen faden Beigeschmack verliehen. Der Sieg der SG ist nicht unverdient.