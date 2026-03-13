Umkämpftes Duell in Aubstadt: Vilzing belohnt sich mit drei Punkten

Die DJK Vilzing hat sich am Freitagabend einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TSV Aubstadt gesichert. In einer lange Zeit zähen Partie schlugen die Gäste nach der Pause eiskalt zu, überstanden sogar eine Unterzahlphase und brachten die drei Punkte trotz hektischer Schlussminuten über die Zeit.
Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung spürbar Fahrt auf. In der 69. Minute belohnte sich Vilzing für den zunehmenden Druck: Nach einer Ecke herrschte Unordnung im Strafraum, Martin Mihaylov reagierte am schnellsten und traf aus rund zwölf Metern zur Führung. Die Gäste hatten nun die Partie auf ihre Seite gezogen, mussten kurz darauf aber einen Rückschlag hinnehmen: Luis Bezjak sah die Rote Karte, Vilzing musste die verbleibende Zeit in Unterzahl bestreiten. Doch statt ins Wanken zu geraten, legte die DJK nach. In der 79. Minute setzte Felix Weber den nächsten Wirkungstreffer, als er mit einem sehenswerten Abschluss auf 2:0 erhöhte. Aubstadt stemmte sich in der Schlussphase noch einmal mit aller Macht gegen die Niederlage und verkürzte in der 88. Minute durch Marcel Fischer, der nach einem geblockten Versuch von Sturm zur Stelle war.
Die Gastgeber warfen in der Nachspielzeit alles nach vorne, Vilzing verteidigte den Vorsprung jedoch mit großem Einsatz. In der hektischen Schlussphase sah auch Aubstadts Vladyslav Vertey noch die Rote Karte. Am Ausgang änderte das nichts mehr: Die DJK Vilzing brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und durfte am Ende einen verdienten Auswärtserfolg bejubeln.
Andreas Bugl (Teammanager DJK Vilzing): "Es war das erwartete Spiel - viel Kampf, viele intensive Duelle und für uns angesichts der Personallage keine einfachen Bedingungen. Umso mehr spricht es für die Mannschaft, dass sie die Partie mit viel Moral auf ihre Seite gezogen hat. Fußballerisch war es sicherlich kein Leckerbissen, aber das war uns vorher bewusst. Sehr bitter ist natürlich die Rote Karte, weil wir dadurch erneut personell geschwächt werden. Aber die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen schon einige Rückschläge weggesteckt und immer wieder die richtige Antwort gefunden."