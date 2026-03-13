Umkämpftes Duell in Aubstadt: Vilzing belohnt sich mit drei Punkten

Die DJK Vilzing behält in einer hitzigen Partie in Aubstadt trotz zweier Platzverweise die Oberhand und siegt mit 2:1. – Foto: Frank Scheuring

Die DJK Vilzing hat sich am Freitagabend einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg beim TSV Aubstadt gesichert. In einer lange Zeit zähen Partie schlugen die Gäste nach der Pause eiskalt zu, überstanden sogar eine Unterzahlphase und brachten die drei Punkte trotz hektischer Schlussminuten über die Zeit.

Im Schulstadion Aubstadt begegneten sich beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab, klare Torchancen blieben in der Anfangsphase Mangelware. Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte den Gästen, doch Gottmeier scheiterte in der 5. Minute an der aufmerksamen Aubstädter Defensive. Auf der Gegenseite bot sich Franz Helmer nach 14 Minuten die Chance zur Führung, sein Abschluss aus 15 Metern geriet jedoch nicht präzise genug. So ging es nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem Vilzing phasenweise etwas mehr Kontrolle übernahm, torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung spürbar Fahrt auf. In der 69. Minute belohnte sich Vilzing für den zunehmenden Druck: Nach einer Ecke herrschte Unordnung im Strafraum, Martin Mihaylov reagierte am schnellsten und traf aus rund zwölf Metern zur Führung. Die Gäste hatten nun die Partie auf ihre Seite gezogen, mussten kurz darauf aber einen Rückschlag hinnehmen: Luis Bezjak sah die Rote Karte, Vilzing musste die verbleibende Zeit in Unterzahl bestreiten. Doch statt ins Wanken zu geraten, legte die DJK nach. In der 79. Minute setzte Felix Weber den nächsten Wirkungstreffer, als er mit einem sehenswerten Abschluss auf 2:0 erhöhte. Aubstadt stemmte sich in der Schlussphase noch einmal mit aller Macht gegen die Niederlage und verkürzte in der 88. Minute durch Marcel Fischer, der nach einem geblockten Versuch von Sturm zur Stelle war.