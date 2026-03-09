„Umkämpftes Duell gewonnen" – Jetzendorfer holen drei Punkte

Ziemlich zufrieden nach dem Auswärtssieg: Jetzendorfs Trainer Markus Pöllner. – Foto: hab

„Bleibt uns also noch eines unserer beiden Themen“, sagt Pöllner und verweist auf die Chancenverwertung: „Wir hätten heute nicht so lange zittern müssen.“ Auf die Defensive konnten sich er und seine Mannschaft Gäste aber erneut verlassen – und das von der ersten Minute an.

Der TSV Jetzendorf hat in der Winterpause seine DNA wiedergefunden – und ist damit in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Im Landesliga-Duell beim FC Ehekirchen feierte die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner am gestrigen Abend ihren zweiten 1:0-Sieg in Folge, weil sie wie vor einer Woche gegen Aystetten stark verteidigte.

Ein Fußball-Leckerbissen war es nicht, was die Jetzendorfer und Ehekirchener den Fans zeigten. Lange Bälle und viele Zweikämpfe prägten das Spielgeschehen. Das bessere Team waren die Gäste. Während Ehekirchen in der ersten Hälfte ohne nennenswerten Abschluss blieb, brachte Thomas Nefzger die Jetzendorfer nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung.

Diese hätte zur Pause höher ausfallen können, wenn Leon Nuhanovic nach einer halben Stunde egoistischer gewesen wäre – oder wenn Stefan Stöckl kurz vor der Pause einen Alleingang verwertet hätte. „Chancen auf ein höheres Ergebnis waren da“, sagte Pöllner, der mit dem Auftritt dennoch zufrieden war.

Jetzendorfs Torwart Daniel Witetschek hält den Sieg in der Nachspielzeit fest

Nach dem Seitenwechsel blieb es dabei: Ehekirchen fand keine Lösungen gegen die kompakte Jetzendorfer Defensive, die Gäste gingen aber weiterhin fahrlässig mit ihren Chancen um. Bryan Beyreuther (50.) und zweimal Stöckl versäumten es, den zweiten Treffer nachzulegen. Denn in Gefahr gerieten die Gäste kaum, bis Ehekirchen in der Schlussphase das Risiko erhöhte.

In der Nachspielzeit kam der Gastgeber dann tatsächlich zu seinem ersten Abschluss auf das Tor von Daniel Witetschek. Der Jetzendorfer Keeper war aber zur Stelle und hielt so seiner Mannschaft die drei wichtigen Punkte fest. Der Schlusspunkt war die Gelb-Rote Karte für Ehekirchens Peter Füger nach einem harten Einsteigen gegen Stöckl, das aber ohne Folgen blieb.

Pöllner: „Wir haben ein umkämpftes Duell gewonnen und sind ohne Verletzungen geblieben, jetzt müssen wir nur noch lernen, Spiele bei Führung früher zu entscheiden.“