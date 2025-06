Umkämpftes Derby in Böckingen

Das lang ersehnte Böckinger Derby hatte alles, was man sich von solch einem Duell erhoffen konnte: packende Szenen, harte Zweikämpfe, viele Emotionen und am Ende einen bitteren Ausgang für den SC Böckingen. Mit 1:2 musste sich die Mannschaft von Trainer Adrian Kahlert der TG Böckingen II geschlagen geben.

In der 15. Minute fiel der erste Treffer des Tages. Ein weiter Freistoß von Saidullah Niyazi segelte in den Strafraum, wo Marvin Wieczorek zum Abschluss kam. Sein Knuckleball überraschte SC-Keeper Leon Selke, dem der Ball unglücklich durch die Hände rutschte – 0:1 für die Gäste.

Doch der SC Böckingen zeigte sich wenig beeindruckt und schlug schnell zurück. In der 20. Minute gelang Hamza Naif nach einem schönen Doppelpass mit Torjäger Erion Uka der Ausgleich. Uka hatte zuvor die komplette TGB-Abwehr aussteigen lassen und legte uneigennützig für Naif auf, der eiskalt zum 1:1 einschob.

Verpasste SC-Chance auf die Führung

Wenig später hätte der SC Böckingen sogar in Führung gehen können. Nach einem Foul an Uka entschied sich Trainer Kahlert für den sicheren Elfmeterschützen Stevan Martic. Doch diesmal sollte es nicht klappen: TGB-Keeper Kerem Can Keskin blieb lange stehen und parierte stark. Auch den Nachschuss von Ibrahim Bingöl lenkte er gekonnt über die Latte.

Es blieb beim 1:1 zur Pause.

TG Böckingen II schlägt erneut zu

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zunehmend hart umkämpftes und ruppiges Spiel mit klassischem Derby-Charakter. Insgesamt sieben Gelbe Karten unterstrichen die intensive Gangart, dennoch blieb die Partie meist fair.

In der 65. Minute fiel dann die Entscheidung zugunsten der Gäste. Nach einer Ecke von Leon Bekaj konnte Leon Selke den Ball zwar abfangen, ließ ihn aber unglücklich fallen. Marvin Wieczorek reagierte am schnellsten und hämmerte das Leder zum 1:2 ins Netz.

SC Böckingen lässt Chancen ungenutzt

Trotz des Rückstands warf der SC Böckingen in der Schlussphase alles nach vorne. Zweimal lief Erion Uka alleine auf TGB-Keeper Keskin zu, doch dieser blieb erneut Sieger im Duell und hielt die knappe Führung fest.

Die TG Böckingen II verlegte sich in der Schlussphase aufs Kontern und sorgte so ebenfalls noch für Gefahr. So war Ken Weibrecht schon an Selke vorbei, doch Niklas Ülzhöfer rettete in letzter Sekunde mit einer beherzten Grätsche.

Fazit und Saisonbilanz

Am Ende blieb es beim knappen 1:2 aus Sicht des SC Böckingen. Eine bittere Niederlage in einem rassigen Derby, das durchaus auch in die andere Richtung hätte kippen können.

Damit endet die Saison 2025/26 für beide Teams:

TG Böckingen II schließt die Runde auf einem starken 5. Platz mit 45 Punkten ab – ein Ergebnis, mit dem Trainer Marijo Zeljko sicherlich zufrieden sein wird.

SC Böckingen bleibt hingegen nur der 10. Tabellenplatz mit 23 Punkten – eine enttäuschende Bilanz, die hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Zur neuen Saison übernimmt Rainer Graf das Traineramt beim SCB. An seiner Seite wird Adrian Kahlert weiterhin mitwirken, ebenso wie Markus Junker. Nach der bitteren Derby-Niederlage und einer durchwachsenen Saison will man unter dem neuen Trainerteam eine bessere Tabellenposition erzielen.