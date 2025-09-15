Umkämpftes Auswärtsspiel endet mit Remis

Am fünften Spieltag waren wir zu Gast in Westerheim. Wer die vergangenen Duelle dort kennt, weiß: leicht macht es uns der TSV nie. Auch an diesem Sonntag entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften leidenschaftlich kämpften.

Die erste Hälfte ist schnell erzählt – meist war am Strafraum Schluss. Zwar zappelte der Ball zweimal im Netz, doch einmal stand ein Westerheimer im Abseits und einmal entschied der Schiedsrichter auf Foulspiel. So ging es nach 45 Minuten mit einem torlosen Remis in die Kabinen.