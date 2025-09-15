Umkämpftes Auswärtsspiel endet mit Remis

Am fünften Spieltag waren wir zu Gast in Westerheim. Wer die vergangenen Duelle dort kennt, weiß: leicht macht es uns der TSV nie. Auch an diesem Sonntag entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Mannschaften leidenschaftlich kämpften.
Die erste Hälfte ist schnell erzählt – meist war am Strafraum Schluss. Zwar zappelte der Ball zweimal im Netz, doch einmal stand ein Westerheimer im Abseits und einmal entschied der Schiedsrichter auf Foulspiel. So ging es nach 45 Minuten mit einem torlosen Remis in die Kabinen.
Nach der Pause übernahmen die Gastgeber das Kommando und drängten auf die Führung. Unsere Defensive um den starken Rückhalt Oskar Drechsler hielt zunächst stand, doch in der 64. Minute war auch er gegen einen Sonntagsschuss machtlos. Unsere Jungs zeigten jedoch Moral: Nur sieben Minuten später schlug Lukas Neth zurück. Eine scharf getretene Freistoßflanke von Felix Lutz köpfte unser Torjäger aus elf Metern wuchtig ins Netz.
Jetzt war richtig Feuer in der Partie, die Zweikämpfe wurden mit noch mehr Intensität geführt. In den letzten 20 Minuten schenkten sich beide Teams nichts, und unsere Abwehr musste noch zwei heikle Situationen überstehen.
Am Ende stand ein zweikampfbetontes, rassiges Bezirksligaspiel mit einer gerechten Punkteteilung.