Umkämpfter Test endete leistungsgerecht Nachdem Bitterfeld/Wolfen seine Zusage für einen Test in Rudolstadt zurückgezogen hatte, bot sich mit dem VfB Empor Glauchau eine Mannschaft an, die nun die zweite Saison in der Oberliga Süd spielen wird. von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: © Achim Freund

Um es vorweg zu nehmen: Das sehr umkämpfte, aber auch nach den Worten von DFB-Schiedsrichter Daniel Bartnitzki nie unfaire Spiel – insgesamt musste der Referee, der in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga an der Linie stehen wird, in einem freundschaftlichen Vergleich vier Verwarnungen für den Gast und zwei für die Einheit zeigen –endete leistungsgerecht. Insofern waren Jonas Mack, der seinen Chefcoach Nico Quade vertrat und auch der FC-Trainer Hendrik Faik mit Test durchaus zufrieden. Zumal sie die Devise ausgegeben hatten, zu Null zu spielen. BERICHT von H. Gerlach / FC Einheit Rudolstadt

Sa., 01.08.2026, 13:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 0 0 Abpfiff Mack sagte: „Es war ein guter Oberligatest auf Augenhöhe. Eine Woche vor dem Punktspielstart war das für beide Seiten eine gelungene Sache. Man hat gesehen, auf welchem Stand man wirklich ist.“

Faik äußerte sich so: „Es war, wie ich das im Vorfeld schon gesagt habe, zu erwarten, dass es heute ein sehr, sehr guter Gegner ist. Deshalb war es auch ein sehr, sehr guter Test. Unser Ziel war, eine erfolgreiche Generalprobe zu habe, hinten den ‚Laden zuzukriegen’ und bestenfalls zu Null zu spielen. Das haben wir in Summe erst einmal erreicht.“ Doch die gut 70 Zuschauer, die in der 2. Halbzeit aufgrund des aufkommenden Regens, der nicht nur die Landwirte und Gartenbesitzer freut, unter das schützende Hallendach gehen mussten, hätten durchaus auch Tore sehen können. So bei dem „Riesen“ der Sachsen, als Philipp Sovago im letzten Moment gerade noch durch den baumlangen Lenny Weigand am Einschuss gestört werden konnte (34.) oder der Chance der Hausherren, als Emilio Heß einen sehr guten Angriff der Platzelf hauchzart vorbei schoss (41.).