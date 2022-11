Umkämpfter Sieg auf dem Blankenlocher Miniacker

Nach gut einer halben Stunde passierte dann das, was passieren musste: Ein langer Ball rutschte den Germanen durch die Viererkette, die infolgedessen ihr viertes (!) Gegentor der Saison hinnehmen mussten. Ratlose Blicke und vereinzelt hängende Köpfe dekorierten den Spielstand, mit dem es in die Kabine ging.

Der Matchplan der Gastgeber war relativ simpel: Lange Bälle, Pressing auf die Viererkette und dann spekulieren. In einer mit Fehlpässen gespickten ersten Halbzeit konnte die Germania in Grün trotzdem erste gefährliche Angriffe über ihr gewohntes Kurzpassspiel verbuchen. Sonderlich stringent wirkte allerdings nichts davon und nach einer eigentlich soliden Anfangsphase übernahm Spöck mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Für Romantiker, die körperbetonte Zweikämpfe ohne Chance auf den Ball, nicht geahndete Handspiele und Trashtalk als die Essenz von Amateurfußball begreifen, muss diese Partie ein wahrer Leckerbissen gewesen sein. Für den Rest, vor allem die Gäste, die kontrollierten Spielaufbau und Flachpassstaffetten eher gewohnt sind als Kopfball-Ping-Pong im Mittelfeld, war das Spiel ein einziger Graus. Artistisches Highlight dieser Hälfte: Der von Nationaltrainer Tite nicht für die Seleção berufene Devin „Richarlison“ Hansmann versuchte sich an einem Seitfallzieher, wobei sich jedoch seine brasilianische Staatsbürgerschaft als Schwindel entpuppte und das Resultat eher eine Mischung aus der Eleganz eines Niklas Süle gepaart mit der Torgefahr von Kapitän Wahlers darstellte.

Zum Rückrundenauftakt und zeitgleich womöglich letzten Spiel des Jahres musste der Tabellenführer von der Fasanenmauer die Auswärtsreise nach Spöck antreten. Im ersten Spiel der Hinrunde endete die Partie in Karlsruhe deutlich 4:1 für die Gäste, die dieses Mal allerdings ein deutlich anderes Spiel zu erwarten hatten: Dass der Platz an vielen Stellen Spuren von Traktorreifen aufwies, sollte dabei Fingerzeig genug auf die Bodengegebenheiten sein. Dass die 16m-Räume optimistisch geschätzt vielleicht eher 13m-Räume waren und die Flora des Geläufs nur zu unwesentlichen Teilen aus Gras bestand, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

Dort gab es vom Trainerstab der Gäste eine Portion heiße Ohren für die Leistung der letzten 45 Minuten, in denen die Struktur und der Matchplan mehr fehlten als der Wille, das Fußballjahr 2022 mit einem Dreier zu beenden. Der Tabellenführer stellte um auf 4-4-2 und stresste fortan Spöck mit langen Bällen in die Spitze. Die Gastgeber wirkten sichtlich irritiert ob der verbesserten Leistung in den Zweikämpfen und im Spiel Richtung Tor. Mit breiter Brust manifestierte die Mannschaft der Germania plötzlich den Anspruch, dieses Spiel um jeden Preis gewinnen zu wollen und kam auch zu hochkarätigen Chancen. Hansmann und Weigand trafen jeweils Aluminium, während Ortmann frei vor dem Torhüter an selbigem scheiterte. Aber der Druck blieb konstant und nach einer von unzähligen Ecken drehte sich Weigand grazil um die eigene Achse und hämmerte das Kunstleder mit deutlich stärkeren Linken aus 5 Metern in die Maschen. Während die Wechsel der Germania (Kimon Schmidt für Michael Kuhn, Felix Cronshagen für Claudio Schrödter und Lennart Schmidt für Marcel Riedel) deren Dynamik nur weiter befeuerte, nahm Spöck seine zwei Anspielstationen im Sturm raus und hatte damit gar keine Torgefahr mehr auf dem Platz. Zehn Minuten vor Schluss belohnte sich die Germania dann erneut und drehte somit das Spiel, als der sonst im Abschluss bislang glücklose Christian Ortmann zum 2:1 einschob. Nach ein paar weiteren zurückgeköpften Bällen waren dann Spieler, Offizielle und Zuschauer erlöst.

Was in der ersten Halbzeit drohte, ein richtiges Debakel zu werden, münzte die Gastmannschaft so dank starker Halbzeitansprache und einer cleveren und geduldigen Mannschaft letztlich völlig verdient noch in den ersehnten Jahresabschluss-Sieg um. So werden die 17 Pils an der Weihnachtsfeier doch gleich doppelt so gut schmecken!