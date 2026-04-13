Umkämpfter Heimerfolg für die FZG.

Am 19. Spieltag trotzte die FZG dem nasskalten Wetter und lieferte sich mit der Zweitvertretung aus Büchig einen intensiven Schlagabtausch. Die Gäste erwischten dabei den deutlich besseren Start und setzten die FZG mit aggressivem Pressing früh unter Druck. In der 12. Minute folgte der erste Nackenschlag: Ein Distanzschuss brachte die Kickers in Führung
In der Folge fand die FZG jedoch besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle. Der Ausgleich fiel in der 22. Minute durch Christopher Oberst. Mit dem Treffer gewann die Mannschaft von Spielertrainer René Lahr an Sicherheit und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Der verdiente Lohn folgte noch vor der Pause: Jannic Petri krönte eine starke Einzelaktion mit einem sehenswerten Treffer zur 2:1-Führung. Die Wende war geschafft – zumindest vorerst.
Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein Spiel mit offenem Visier. Wieder traf die FZG früh ein Rückschlag: Domenico Muto sorgte mit einem traumhaften, direkt verwandelten Freistoß für den erneuten Ausgleich. Alles wieder auf Anfang. Die FZG zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und ging wenig später erneut in Führung. Christopher Oberst erzielte mit seinem 14. Saisontor das 3:2.
In der Schlussphase verteidigte die FZG die knappe Führung konsequent, ließ aber gleichzeitig Chancen ungenutzt, das Ergebnis vorzeitig zu entscheiden. Letztlich blieb es beim verdienten Heimsieg, durch den die Mannschaft weiterhin in Schlagdistanz zum Tabellenführer aus Gondelsheim bleibt.
Am kommenden Sonntag wartet die nächste Herausforderung beim TSV Rinklingen. Die Gastgeber haben sich unter ihrem neuen Trainer Nurcan Esen deutlich gesteigert und werden der FZG alles abverlangen. Anpfiff ist um 15:00 Uhr.