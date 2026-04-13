Umkämpfter Heimerfolg für die FZG.

Am 19. Spieltag trotzte die FZG dem nasskalten Wetter und lieferte sich mit der Zweitvertretung aus Büchig einen intensiven Schlagabtausch. Die Gäste erwischten dabei den deutlich besseren Start und setzten die FZG mit aggressivem Pressing früh unter Druck. In der 12. Minute folgte der erste Nackenschlag: Ein Distanzschuss brachte die Kickers in Führung

In der Folge fand die FZG jedoch besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle. Der Ausgleich fiel in der 22. Minute durch Christopher Oberst. Mit dem Treffer gewann die Mannschaft von Spielertrainer René Lahr an Sicherheit und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Der verdiente Lohn folgte noch vor der Pause: Jannic Petri krönte eine starke Einzelaktion mit einem sehenswerten Treffer zur 2:1-Führung. Die Wende war geschafft – zumindest vorerst.