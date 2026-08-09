Umkämpfter Härtetest: Probsteier SG bezwingt TSV Flintbek mit 4:2

Corvin Rehder brachte den TSV Flintbek in Führung. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Probsteier SG, die zum Kreis der Meisterschaftsanwärter zählt, hat den Härtetest beim TSV Flintbek bestanden. In einer sehr umkämpften Partie „mit dem Messer zwischen den Zähnen“ gewinnt die PSG 4:2, nachdem man nach dem Seitenwechsel die eigenen spielerischen Qualitäten anzapft und auch die Überzahl nach knapp einer Stunde nach der Ampelkarte für Florian Wischnewski ausnutzt.

Besonders in der ersten Halbzeit gehen beide Seiten mit extremer Entschlossenheit, hoher Aggressivität und maximaler Kampfbereitschaft in das Duell. Die Zuschauer bekommen somit eine sehr interessante und zugleich ausgeglichene Partie präsentiert, die mit viel Pfeffer gewürzt ist. Auch die verbalen Zweikämpfe zwischen den Trainerbänken sind am Freitagabend von interessanter Natur für die alle Anwesenden.

Die 1:0-Pausenführung für die engagierten Gastgeber war dabei durchaus verdient. Toke Koerner eroberte in der 41. Minute geschickt den Ball an der Grundlinie gegen Yasin Akbulut. Seine flache Hereingabe traf ein Mitspieler aus zentraler aussichtsreicher Position aus 7 Metern nicht voll. Doch das wird zur Vorlage Für Corvin Rehder, der am hinteren Pfosten aus dem Torraum einschießt zur Pausenführung. Die beste Möglichkeit für die Probsteier SG resultierte aus einem der weiten Flanken-Einwürfe von Ferhat Yurtseven. Das Fasteigentor von Dariush Sommerfeld, der den Ball im Torraum aufs eigene Gehäuse lenkte, wehrte gedankenschnell Keeper Tjark Klarmann zum Eckball. Zudem hatte noch Fynn-Niklas Nordheim (13.) nach Flanke von Toke Koerner das 1:0 auf dem Kopf. Flintbeks Neutrainer Stephan Mordhorst zeigte sich mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden: „Sind gut im Spiel, haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt, da die Schönberger ihre taktische Linie wiederfanden. PSG-Neutrainer Jörg Ahrens analysierte kritisch: „Wir haben nach 10 Minuten komplett den Faden verloren und uns nicht mehr an den Matchplan gehalten. Wir haben die Halbzeit genutzt, alles anzusprechen und spielerisch wieder das Spiel an uns zu reißen“.

Stephan Mordhorst, der auf eine Handvoll an potentiellen Startelf-Kandidaten nicht zurückgreifen konnte, lobte trotz der Niederlage die Moral seines Teams: „Und dann, ja die ersten fünfzehn Minuten nach der Pause waren wir dann nicht mehr so griffig. Haben aber auch zu zehnt alles auf dem Platz gelassen und haben das eigentlich gut verteidigt.“

Der Ausgleichstreffer durch Ferhat Yurtseven in der 58. Minute leitete die Wende ein. Nur wenig später schwächten sich die Gastgeber durch eine Ampelkarte für Florian Wischnewski (61.) selbst. Die Gäste nutzten die Überzahl eiskalt aus: Azem Mehanovic (71.) und Jerik Willert (73.) schraubten das Ergebnis schnell auf 3:1 für die Probsteier hoch.

Spektakuläre Schlussphase und späte Entscheidung

Trotz Unterzahl und des Rückstands steckte der TSV Flintbek nicht auf. Jan Niklas Ratjen sorgte in der 77. Minute mit einem sehenswerten 40-Meter-Hammer über Torwart Thomas Bohrmann hinweg für den 2:3-Anschluss und neue Hoffnung. Den Schlusspunkt setzte jedoch der eingewechselte Robin Witt, der in der 83. Minute den 4:2-Endstand für die Gäste markierte und damit den verdienten Auswärtssieg der Probsteier besiegelte.

„Wir haben eine gute Truppe, wir sind geschlossen und haben gestern Abend dann auch noch mal einen Abend zusammengesessen. Also von daher kein Beinbruch. Blick nach vorne richten und Dienstag in Plön es noch besser machen“, so Mordhorst.

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