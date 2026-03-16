Umkämpfter Auswärtssieg in Brochenzell

Auf holprigem Geläuf entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie mit wechselnden Feldvorteilen. Die erste Chance hatten die Gastgeber durch Feirle. Kurz darauf wurde es nach einem eigentlich harmlosen Rückpass brenzlig: Der Ball sprang Odenbach aufgrund der Platzverhältnisse über den Fuß und kullerte nur knapp am Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite köpfte Lang eine Flanke von rechts auf die Latte, ehe Kapitän Thoma wenig später den Ball etwas zu ungenau am herauseilenden Beck vorbeilupfte.

Nachdem es mit diesem leistungsgerechten 0:0 in die Kabine ging, agierte die Baindter Mannschaft ab Minute 46 deutlich agiler und flexibler als noch in Durchgang eins und ließ den VfL kaum noch zur Entfaltung kommen. Fischer und Thoma vergaben zwar zunächst noch aussichtsreich, doch der SVB belohnte sich schlussendlich für diese kleine Druckphase. Ein Pass auf Rechts zu Fischer zog die tiefstehende VfL-Abwehr auseinander, wobei Baindts Nummer 7 mit seiner butterweichen Flanke Walser am zweiten Pfosten fand, der überlegt zum 0:1 einnickte (65.). Da Lang einige Zeigerumdrehungen später aufgrund eines „Schwächeanfalls” 15 Meter vor dem Tor die große Chance auf das 0:2 verschenkte, ergaben sich in der Schlussphase so doch noch einige hitzige und umkämpfte Momente. Den möglichen Ausgleich nach einer Ecke pfiff der Schiedsrichter aufgrund eines leichten Schubsers gegen Thoma zurück. Außerdem wurde „Linienrichter” Boenke von den VfL-Spielern freundlich ein Termin beim Optiker empfohlen, als er den Ball bei einem Konter im Aus sah. Schlussendlich brachte Kellers Team die Führung aber mit viel Einsatz über die Zeit und vergab in der Schlusssekunde vor dem leeren Tor - Keeper Beck war bei einem Standard nach vorne aufgerückt - sogar noch das 0:2.