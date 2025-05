Umkämpfter aber verdienter Sieg im Derby!

Bei perfekten Wetterbedingungen und einer tollen Zuschauerkulisse am Muttertag war in Bad Waldsee alles angerichtet für ein spannendes Derby zwischen dem FVW und der SGA.

Und der FVW war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich Torchance um Torchance. P. Stokic (4.) und mehrfach M. Wiest konnten aber den Gästekeeper nicht überwinden. Von der SGA kam offensiv bis dato noch wenig und so war der Führungstreffer für die Gastgeber in der 24. Minute dann mehr als verdient. Stokic schickt J. Ochner über die rechte Seite, der bleibt eiskalt und verwandelt zum 1:0. Für Ochner war es leider aber auch die letzte Aktion des Spiels so musste er direkt nach seinem Treffer ausgewechselt werden. Für ihn in die Partie kam H. Martin. Die Waldseer waren weiterhin die dominante Mannschaft, konnten aber keinen weiteren Treffer erzielen und so kamen dann auch die Aulendorfer zu Chancen. P. Moll mit einem guten Abschluss nach einer Ecke aber O. Baran verhindert mit einem starken Reflex den Einschlag (39.).