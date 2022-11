Umkämpfter aber verdienter ASV-Reserve-Auswärtssieg

Michelfeld II dreht zweimaligen Rückstand noch in klaren Sieg – Hüttenbach III führte auf dem kleinen C-Platz - letztes Spiel vor Winterpause

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren

Spieltag

Sonntag, 13. November 2022, 12.30 Uhr:

SpVgg Hüttenbach III - ASV Michelfeld II 2:5 (1:1)

Tore: 1:0 (10.,) Hannes Hutzler, 1:1 (45.) André Bachmann, 2:1 (57.) Said Kara-Allel, 2:2 (69.) Leon Haberberger, 2:3 (73.) Patrick Gradl, 2:4 (86.) Jannik Friedl, 2:5 (90.+2) Xaver Eisend. - SR: Niklas Lindner (1. FC Röthenbach, Gruppe Pegnitzgrund). – Zuschauer: 15 (C-Platz). - Besondere Vorkommnisse: Nur zwei Gelbe Karten.

(obl)

Die gastgebende „Dritte“ der Hüttenbacher (die „Erste“ ist Erster in der Kreisliga 2, die spielfreie „Zweite“ Vierter in der A-Klasse 4), die in der Vorrunde 3:0 in Michelfeld verlor, lief nach dem 7:6-Heimsieg gegen die Spitzenmannschaft SG Oberes Trubachtal auf vier Positionen in der Startelf verändert auf. Die ASV-Reserve trat mit 14 Mann an – darunter die drei A-Junioren Jannik Friedl, Konstantin Knoll und Xaver Eisend von Beginn an.

Hüttenbach ging nach einem Abspielfehler der Michelfelder früh durch Hannes Hutzler in Front – eigentlich die einzige nennenswerte SpVgg-Torchance in den ersten 45 Minuten. Denn die ASV-Reserve verzeichnete mindestens fünf klare Einschussgelegenheiten, konnte aber nur durch André Bachmann (ein 20-Meter-Aufsetzer schlug rechts unten ein, 45.) einnetzen.