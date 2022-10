Umkämpfte Partie endet Unentschieden Pirkensee-Ponholz und Lorenzen trennen sich 2:2 +++ Durch zwei Elfmeter kommen die Gäste zurück ins Spiel

Gegen den SC Lorenzen gab es für den ATSV Pirkensee-Ponholz ein 2:2 Unentschieden. In den ersten 40. Minuten konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen. Kurz vor der Pause gelang dem ATSV aber ein Doppelschlag, ehe Lorenzen in der zweiten Hälfte durch zwei Foulelfmeter zurückkam. In der Schlussphase schafften beide Mannschaften keinen Treffer mehr, sodass es beim Unentschieden blieb.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Pirkensee-Ponholz zwei Großchancen durch Korbinian Pilz. Zuerst hielt Torwart Tim Aufleger seinen Schuss aus kurzer Distanz stark und dann war er frei durch, zielte jedoch knapp am Tor vorbei. Nachdem Robin Schmidt in der 63. und 67. Minute zweimal im Strafraum des ATSV gefoult wurde, gab es zwei Elfmeter für Lorenzen. Michael Kögler und Andreas Pöschl verwandelten diese und somit war die Partie wieder ausgeglichen.

Beide Mannschaften brauchten lange bis sie ins Spiel fanden. Bis kurz vor der Pause gelang es keinem der Teams vor dem gegnerischen Tor besonders gefährlich zu werden. In der 40. Minute war es dann aber Jan Fröhler, der den ATSV auf Zuspiel von Tobias Wunderle mit einem Schuss ins linke Eck in Führung brachte. Noch vor dem Halbzeitpfiff konnte Mathias Herling die Führung ausbauen, als er eine Flanke von Marco Kronawitter ins Tor köpfte.

In der Schlussphase ging es hin und her. Zunächst parierte Torwart Julian Müller einen Schuss von Michael Kögler im Strafraum stark. Dann kam David Weiß aus guter Position zum Abschluss, verfehlte das Tor des SC aber. In der Nachspielzeit ging dann noch ein Kopfball von Michael Kögler an die Latte des ATSV-Tores. Damit blieb es am Ende beim Stand von 2:2.

Für Trainer Martin Mühlberger waren es zwei verlorene Punkte: „Eine verdiente Pausenführung, welche wir direkt nach Wiederanpfiff trotz mehrerer hochkarätiger Torchancen nicht ausbauen konnten. Anschließend ereigneten sich innerhalb weniger Minuten drei knifflige Szenen in den jeweiligen Strafräumen, welche allesamt gegen uns entschieden wurden. Für uns heute ganz klar zwei verlorene Punkte, weil wir aus dem Spiel heraus überhaupt nichts zugelassen haben.“