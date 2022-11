Die SpVgg Bayern Hof ließ den 1. FC Geesdorf mit 4:0 abblitzen. – Foto: Mario Wiedel

»Umkämpfte Partie«, deutliche Ergebnisse & eine Spielabsage 18. Spieltag in der Bayernliga Nord - Sa.: 9-Tore-Spektakel in Weiden +++ Donaustauf marschiert weiter +++ Eintracht Bamberg vs. WFV abgesagt

Während die Begegnung zwischen dem FC Eintracht Bamberg und dem Würzburger FV aus bekannten Gründen abgesagt werden musste, ging es in den vier verbleibenden Samstagsspielen der Bayernliga Nord hoch her. Insgesamt 23 (!) Tore fielen in diesen Partien und bescherten den Zuschauern teilweise sehr einseitige Spiele, aber auch eine sehr umkämpfte Partie zwischen der SpVgg Weiden und der DJK Gebenbach. Am Ende setzten die Gäste in der Nachspielzeit den Lucky Punch, der für einen dreifachen Punktgewinn sorgte. Ansonsten setzten sich die SpVgg Bayern Hof (4:0 gegen den 1. FC Geesdorf), der TSV Abtswind (4:1 gegen den TSV Kornburg) und der SV Donaustauf (4:1 beim TSV Großbardorf) heute am Ende teilweise sehr deutlich durch.

Michael Herrmann (Kapitän TSV Abtswind): "Das war heute eine sehr umkämpfte Partie. Wir haben in der ersten Hälfte nicht wirklich in unser Spiel gefunden und sind dann in Rückstand geraten. Zum Glück gelang uns vor der Halbzeit noch das 1:1, das war nämlich so der Knackpunkt heute. Wir kamen dann mit super viel Aufwind aus der Kabine, konnten dann mit 2:1 in Führung gehen und haben durch zwei Elfmeter das Spiel entschieden. Vielleicht war das Ergebnis zwei Tore zu hoch, doch alles in allem kein unverdienter Sieg heute."

Matthias Klemens (Geschäftsführer SV Donaustauf): "Wir haben heute verdient gewonnen. Wir hatten viel Ballbesitz und waren die überlege Mannschaft. Zum Schluss war’s dann eine etwas überharte Begegnung, aber spätestens ab dem Platzverweis war das Spiel eine klare Sache."