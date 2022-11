Umkämpfte Partie

Die Zuschauer bekamen eine umkämpfte Partie zu sehen, v. a. mit zahlreichen und intensiven Zweikämpfen. Die erste Hälfte von Halbzeit 1 hatten die Gastgeber leichte Vorteile; insofern war das 1:0, welches nach einer präzisen Ecke inkl. gutem Kopfball fiel, zu diesem Zeitpunkt i. O. Die zweite Hälfte von Halbzeit 1 waren die Gäste dann etwas tonangebender, jedoch ohne dicke Torchancen.

Mit Beginn von Halbzeit 2 nahm der Gästedruck dann zu. Sie drängten nun nach vorne, und belohnten sich mit dem verdienten Ausgleich, einem sehenswerten Volleystrahl mit toller Flugkurve ca. vom rechten 16er Eck in die lange Ecke. Die Antwort der Gastgeber war dann auch nicht schlecht: Anspiel, Diagonalball nach halblinks, Flachschuss in die rechte Ecke des gegnerischen Gehäuses. Die letzte halbe Stunde war dann recht ausgeglichen, ohne die ganz dicken Chancen; und so blieb es beim nicht unverdienten 3er für die Heimelf.