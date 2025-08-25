Umkämpfte Landkreis-Derbys: Kreuth siegt im Tal-Duell – Erster Punkt für Weyarn

Die Kreisklassen-Mannschaften im Landkreis Miesbach haben ein Wochenende mit umkämpften Derbys hinter sich. An der Spitze hält sich der TSV Otterfing.

Landkreis – Richtig zur Sache ging es in der Kreisklasse 2 bereits am Freitagabend, die beiden Landkreis-Derbys waren heiß umkämpft. Während sich der FC Real Kreuth im Tal-Duell mit dem FC Rottach-Egern knapp mit 2:1 durchsetzte, teilten sich die SG Hausham und der TSV Weyarn beim 2:2 die Punkte. An der Spitze zieht weiterhin der TSV Otterfing seine Kreise, der sich gegen Ascholding mit einem 3:2 in letzter Sekunde den vierten Sieg sicherte. Die DJK Darching blieb hingegen ohne Punktgewinn.

SG Hausham – TSV Weyarn 2:2 (0:0)

Tore: 0:1 Hub (53.), 0:2 Y. Molitor (57.), 1:2 Yigit (64.), 2:2 Schauer (81./FE) Ersatzgeschwächt starteten die SG Hausham und der TSV Weyarn ins Lokalderby. Im ersten Abschnitt hatten die Hausherren etwas mehr Gelegenheiten, die Partie war umkämpft und vor der Pause ohne Tore. Danach ging es umso mehr zur Sache. Bei zwei Kontern eroberten die Klosterdörfler gegen druckvolle Hausherren mit 0:2 die Führung. Benedikt Hub staubte nach einem Solo von Yanik Molitor ab, dann traf Molitor bei einem weiteren Alleingang zum 0:2. Die Haushamer rannten an und kamen durch Serkan Yigit zum Anschlusstreffer.

Die Schlussphase war hektisch. Durch einen von Benedikt Schauer verwandelten Elfmeter gelang den Knappen der Ausgleich, dann blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim 2:2. „Wir mussten einige Rückschläge durch Verletzungen hinnehmen“, resümierte Haushams Sportlicher Leiter Ender Sarbalkan. Die Mannschaft habe Moral und Kampfgeist gezeigt. „Mit etwas Glück hätten wir auch noch das dritte Tor schießen können.“ Weyarns Coach Michael Hub bilanzierte nach dem ersten Punktgewinn: „Es war ein geiles und intensives Spiel.“ Die Mannschaft habe das gezeigt, was zuletzt gefehlt habe. Nach dem 0:2 hätten die Kräfte etwas nachgelassen. „Vor dem Spiel hätten wir den Punkt unterschrieben. Im Nachhinein fühlt es sich eher wie zwei verlorene Punkte an.“

FC Real Kreuth – FC Rottach-Egern 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Mack (39.), 2:0 Huber (50.), 2:1 S. Yilmazer (54.) Knapp 500 Zuschauer sahen das Derby im Tegernseer Tal zwischen dem FC Real Kreuth und dem FC Rottach-Egern, das die Hausherren knapp mit 2:1 für sich entschieden. Kreuth kam gut ins Spiel und ging in einer chancenarmen ersten Halbzeit in Führung. Franz Huber wurde im Strafraum gelegt, Moritz Mack staubte ab zum 1:0.

Im zweiten Durchgang starteten die Königlichen druckvoll und erhöhten auf 2:0: Mack legte ab auf Huber, der sehenswert einköpfte. Anschließend jagte Simon Mayr einen Elfmeter für Kreuth über die Latte, ehe Rottach zurück ins Spiel kam. Durch einen unhaltbaren Schuss von Samet Yilmazer kamen die Gäste zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase war die Begegnung weiter umkämpft, am Ende blieben die drei Punkte am Enterbach.

„Es war ein sehr faires Derby und ein super Kreisklassen-Spiel. Wir haben es unnötig spannend gemacht, aber auch Rottach hat ein tolles Spiel gezeigt“, resümierte Kreuths Coach Michael Zieringer. Rottachs Coach Bernhard Gruber sprach von einem „rassigen Spiel“, das beiden Teams Spaß gemacht habe. „Kreuth hat super verteidigt und wenig zugelassen. Trotzdem war es spannend bis zum Schluss.“ Die Mannschaft habe eine starke Leistung gezeigt, mit der man in der Liga viele Spiele gewinnen werde.

TSV Otterfing – SV Ascholding/Thann 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 Poschenrieder (32./FE), 1:1 Diene (42./Eigentor), 2:1 Waschke (63.), 2:2 T. de Lima Gomez (68.), 3:2 Blaschke (90.) Einen Einsatz zum Ausstand hatte beim TSV Otterfing Maximilian Dengler. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle musste der Routinier, der eigentlich kürzertreten wollte, noch einmal selbst ran. Im Anschluss wurde nicht nur der Ausstand gefeiert, sondern auch der vierte Sieg in Serie, denn die Otterfinger gewannen das sehenswerte Spitzenspiel mit 3:2.

Das ersatzgeschwächte Ascholding war nur bei Standards gefährlich und ging per Strafstoß in Front. Ein Eigentor der Gäste führte zum 1:1-Pausenstand. Tristan Waschke brachte die Hausherren mit 2:1 in Führung. Doch Ascholding kam nach einem weiteren Standard zum Ausgleich, bis Raphael Blaschke in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer markierte. „Wir haben verdient gewonnen, hatten mehr vom Spiel und mehr Chancen“, sagte TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban, der von einem perfekten Start sprach. „Es war ein dreckiger Sieg, wir sind natürlich zufrieden.“

DJK Darching – TSV Brunnthal 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Rinkes (2./FE), 0:2 Rinkes (30./FE), 0:3 Kretzschmar (61.), 1:3 M. Klaus (87.) Ohne Punkte blieb die DJK Darching beim Heimspiel gegen den TSV Brunnthal. Gegen den Kreisliga-Absteiger mussten die Hausherren erneut stark ersatzgeschwächt in die Partie gehen und gerieten bereits im ersten Durchgang durch zwei Elfmetertreffer der Gäste mit 0:2 ins Hintertreffen. Nach einer guten Stunde und dem 0:3 war die Begegnung endgültig entschieden. Immerhin gelang Maxi Klaus in der Schlussphase noch der Ehrentreffer für die DJK. „Das 0:1 war für mich kein Elfmeter, beim 0:2 waren wir unclever“, berichtete DJK-Coach David Balogh. Nach dem denkbar schlechten Start ins Spiel sei die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Halbzeit in Ordnung gewesen. Aber: „Wir haben wieder einige Chancen liegen gelassen“, meint Balogh. „Die Personaldecke ist einfach zu dünn, aber in Summe war das auch zu wenig von uns.“ ts