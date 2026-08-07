Umfrage zum Fußballstart: Das sind die Favoriten im Kreis Stade

– Foto: Schmietow

Die Meinungen der Trainer und Verantwortlichen aus der Bezirksliga und der Kreisliga gehen auseinander. Das TAGEBLATT hat nach Favoriten, möglichen Absteigern, Enttäuschungen und Überraschungen gefragt. Einige werden konkret, andere halten sich vor dem ersten Spieltag bedeckt.

Als Landesligaabsteiger sei es der Anspruch des Vereins, wieder aufzusteigen. „Wir müssen aber hart dafür arbeiten und das nötige Glück haben“, sagt Quadt. Der Coach glaubt, dass es die Aufsteiger schwer haben werden, sich in der Liga zu halten. Das hätten die vergangenen Jahre gezeigt. Aus dem Landkreis Stade sind das der TSV Wiepenkathen und der TuSV Bützfleth.

Das sagt Pascal Voigt, Trainer beim MTV Hammah: Voigt wird in der Favoritenfrage konkret: „Ich denke, dass der Landesliga-Absteiger Stade mit zu den Top-Favoriten gehört. Auch Rot-Weiß Cuxhaven wird sicherlich ein gewichtiges Wort im Aufstiegsrennen mitreden“, sagt er. Es werde aber auch eine Mannschaft geben, die kaum einer auf dem Zettel hat. Voigt meint, die Aufsteiger können überraschen, weil sie oft mit viel Euphorie in eine neue Liga starten.

Das sagt Björn Stobbe, Trainer bei den VSV Hedendorf/Neukloster: Aus Respekt zu den Gegnern möchte Stobbe Mannschaften vor der Saison nicht beurteilen. Er wünscht sich „eine packende Saison, in der es bis zum letzten Spieltag, sowohl beim Aufstieg als auch im Abstiegskampf, spannend bleibt. „Viele Überraschungen machen die Liga attraktiv und sind gern gesehen. Enttäuschungen dürfen gerne ausgelassen werden“, sagt Stobbe.

Das sagt Henrik Licht von der SV Drochtersen/Assel III: Der Coach legt sich auf Stade und RW Cuxhaven als Meisterschaftsfavoriten fest. Und er prophezeit einen engen Abstiegskampf bei vier Regelabsteigern. „Schon in der vergangenen Saison hat ein Dreiviertel der Liga gegen den Abstieg gespielt“, sagt Licht. Aufsteiger TuSV Bützfleth traut der D/A-Trainer eine gute Saison zu.

Marco Dierks vom TSV Apensen und Nils Zielesniak vom TSV Wiepenkathen verzichten auf eine Einschätzung, aus grundsätzlichen Gründen (Dierks) und weil es dafür noch zu früh sei (Zielesniak).

Die Kreisliga

Das sagt Dirk Ahlfeld vom TSV Eintracht Immenbeck: Oste/Oldendorf ist sein Titelfavorit, weil der Kader nach dem Abstieg zusammenblieb und Torjäger Janosch Lüders gut ersetzt wurde. Den SSV Hagen und Bargstedt sieht Ahlfeld am Ende der Tabelle. „Beide sind letzte Saison schon knapp am Abstieg vorbeigeschrammt. Dieses Jahr ist die Liga noch ausgeglichener“, sagt der Coach. Bliedersdorf könnte die Überrschungsmannschaft werden, weil das Team eine qualitativ gute Breite im Kader habe.

Das sagt Timo Reeder vom SSV Hagen: Reeder traut Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern eine Überraschung zu, wenn das Team unnötige Gelbe und Gelb-Rote Karten vermeidet. Für die VSV könne es aufgrund der personellen Lage eng werden. Aber Reeder mag den Verein. Er sei dort gern zu Gast. „Die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen sprechen eigentlich dafür, dass die VSV langfristig höherklassig spielen sollten. Gerade deshalb könnte eine weitere Saison im Tabellenmittelfeld oder unteren Bereich als Enttäuschung wahrgenommen werden“, sagt Reeder. O/O, der VfL Güldenstern Stade II und der FC Mulsum/Kutenholz sind seine Meisterschaftsfavoriten.

Bliedersdorf kann für Überraschung sorgen

Das sagt Frank Dorenz von den VSV Hedendorf/Neukloster II: „Deinste und O/O werden den Aufstieg unter sich ausmachen.“ Gegen den Abstieg kämpfen Hagen, Himmelpforten und seine Mannschaft. Die spielstarke SV Ahlerstedt/Ottendorf könne für eine Überraschung sorgen.

Das sagt Thomas Lamann vom TuS Eiche Bargstedt: Lamann traut Bliedersdorf eine Überraschung zu. Zudem könne er sich vorstellen, dass „eine Mannschaft aus dem engeren Favoritenkreis hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt“.

Das sagt Sven Hubert vom ASC Cranz-Estebrügge: Er legt sich nicht fest. Bei vier Absteigern werde die Liga im Tabellenkeller eine enge Kiste. An der Tabellenspitze bleibe abzuwarten, wie sich die Bezirksligaabsteiger Deinste und O/O präsentieren.

Das sagt Sjard Steffens vom FC Mulsum/Kutenholz: O/O gehört mit dem in der Spitze breitesten Kader zu den Favoriten. Agathenburg/Dollern könnte für eine Überraschung sorgen, weil sie einen breiten Kader und in der Spitze gute Spieler haben.

Das sagt Rainer Rambow, Trainer bei den FSV Bliedersdorf/Nottensdorf: „Ich sehe O/O, Deinste, Immenbeck und Cranz/Estebrügge im oberen Tabellendrittel.“ Rambow hält die Liga für eng, „Sperren und Verletzungen können entscheidend sein“. „Es wird auch spannend zu sehen sein, wer sich zum Beispiel auf den Sportplätzen in Agathenburg und Hagen durchsetzen kann“, sagt der Coach.

Oste/Oldendorf ist heißer Anwärter auf Meisterschaft

Das sagt Carsten Junge vom SV Agathenburg/Dollern: „Die Meisterschaft wird eine enge Kiste wie im vergangenen Jahr.“ O/O könne sich am Ende durchsetzen. Im Abstiegskampf sieht Junge Spannung voraus. In der vergangenen Saison standen Hammah II und Wischhafen früh als Absteiger fest. Hagen, Bargstedt und Hedendorf II werden es demnach schwer haben. Junge vermutet, dass Immenbeck und der ASC zu den Überraschungsteams der Liga zählen werden. Deinste könnte nach dem personellen Umbruch „etwas enttäuschen“.

Das sagt Sandro Vollmers vom MTV Himmelpforten: „Ich denke, Deinste setzt sich in der Meisterschaft durch.“ Agathenburg/Dollern, Bargstedt und Hagen sieht er gefährdet. Die SG Lühe könne zur Überraschungsmannschaft avancieren. Stade II eventuell nach der ganzen Unruhe um den Trainerposten enttäuschen.

Das sagt Filippo Callerame vom Deinster SV: In Sachen Absteiger und Enttäuschung legt sich der Trainer nicht fest. O/O traut er allerdings die Meisterschaft zu und Agathenburg/Dollern, Cranz sowie Lühe eine positive Überraschung.

Das sagt Tom-Luka Stelling von der SV Ahlerstedt/Ottendorf III: „Meister in einer sehr ausgeglichenen Kreisliga wird FC Oste/Oldendorf mit einer guten Altersstruktur und einem größtenteils zusammengebliebenen Kader.“ In einem spannenden Abstiegskampf werden es seiner Meinung nach Agathenburg/Dollern und die Hedendorfer schwer haben. Bargstedt traut Stelling eine Überraschung zu, wenn die Mannschaft es schafft, die starke Form der Rückrunde wiederzufinden. Auch Immenbeck könne sich ins Feld der Favoriten mischen.