Umfrage: Würdest du etwas am Rahmenterminplan ändern – und was?
von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO
Nachdem uns in Vorbereitung auf den ersten Spieltag viele Trainer von Problemen mit Testspiel-Ausfällen, kranken Spielern oder unbespielbaren bzw. gesperrten Sportplätzen berichtet haben, wollen wir es von euch wissen: Braucht der Rahmenterminplan ein Update? Macht mit bei unserer Umfrage!