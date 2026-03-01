 2026-02-20T12:29:42.904Z

Umfrage

Umfrage: Würdest du etwas am Rahmenterminplan ändern – und was?

von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO

Nachdem uns in Vorbereitung auf den ersten Spieltag viele Trainer von Problemen mit Testspiel-Ausfällen, kranken Spielern oder unbespielbaren bzw. gesperrten Sportplätzen berichtet haben, wollen wir es von euch wissen: Braucht der Rahmenterminplan ein Update? Macht mit bei unserer Umfrage!

➡️ Welche Veränderungen wünscht du dir? Nimm an unserer Umfrage teil!