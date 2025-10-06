Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Timo Babic
Umfrage: Wie nehmen Fußballfans Sportberichterstattung wahr?
Befragung gerichtet an Fans von Borussia Dortmund und Bayern München
Im Rahmen einer Masterarbeit führt eine Mitarbeiterin von FuPa eine Online-Befragung durch. Dabei soll herausgefunden werden, wie Fußballfans die Sportberichterstattung auf sozialen Medien wahrnehmen. Da es in der Untersuchung speziell um die Wahrnehmung von Fans von Borussia Dortmund und des FC Bayern München geht, richtet sich diese Befragung gezielt an Fans dieser beiden Vereine. ZUR UMFRAGE
Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten.
FuPa würde sich freuen, wenn viele an der Befragung teilnehmen. Hier der Link zur Befragung: