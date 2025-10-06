Umfrage: Wie nehmen Fußballfans Sportberichterstattung wahr? Befragung gerichtet an Fans von Borussia Dortmund und Bayern München

Im Rahmen einer Masterarbeit führt eine Mitarbeiterin von FuPa eine Online-Befragung durch. Dabei soll herausgefunden werden, wie Fußballfans die Sportberichterstattung auf sozialen Medien wahrnehmen. Da es in der Untersuchung speziell um die Wahrnehmung von Fans von Borussia Dortmund und des FC Bayern München geht, richtet sich diese Befragung gezielt an Fans dieser beiden Vereine. ZUR UMFRAGE