Umfrage: Wie beeinflusst Social-Media das Trainingsverhalten?

Eine Umfrage an Amateurfußballer – Foto: Timo Babic, IMAGO IMAGES

Tobias ist Student an der Hochschule Macromedia in Frankfurt und spielt selbst für den TSV Bleidenstadt im Amateurfußball. In seiner Abschlussarbeit untersucht er den Einfluss von Social-Media-Inhalten aus dem Profifußball auf das Trainingsverhalten von Amateurfußballern. Mit einer Online-Umfrage möchte er eure Meinung wissen, diese dauert ungefähr fünf Minuten.

Hier kommt ihr zur Umfrage und könnt Tobias bei seiner Bachelorarbeit unterstützen.