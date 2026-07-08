Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Umfrage
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Umfrage: Wie beeinflusst Social-Media das Trainingsverhalten?
Teilnehmer gesucht +++ Im Rahmen seiner Bachelorarbeit möchte Tobias Burkovsky euch seine Online-Umfrage vorstellen
von Erik Bechtold · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Eine Umfrage an Amateurfußballer – Foto: Timo Babic, IMAGO IMAGES
Tobias ist Student an der Hochschule Macromedia in Frankfurt und spielt selbst für den TSV Bleidenstadt im Amateurfußball. In seiner Abschlussarbeit untersucht er den Einfluss von Social-Media-Inhalten aus dem Profifußball auf das Trainingsverhalten von Amateurfußballern. Mit einer Online-Umfrage möchte er eure Meinung wissen, diese dauert ungefähr fünf Minuten.
Hier kommt ihr zur Umfrage und könnt Tobias bei seiner Bachelorarbeit unterstützen.