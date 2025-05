Umfrage unter Vereinen: Wie geht es für die Fußballerinnen weiter?

Am 1. Mai war wieder der "Feiertag der Fußballerinnen". Mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Finaltag der Frauen des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) im Jahnstadion Wolfen. Die große Resonanz zeichnet ein Bild des Aufschwungs. Bezüglich der Zukunft der Fußball-Frauen hat sich der Landesverband kürzlich an seine Vereine gewandt.

Die Ergebnisse der Umfrage würden dem Ausschuss Frauen-und Mädchenfußball des Landesverbandes dabei helfen, "die Planungen für die kommende Saison bedarfsgerecht und im Sinne der teilnehmenden Teams auszurichten", so Kegler. Die Antworten aus der Umfrage sollen dabei ein Indikator, aber nicht alleinentscheidend sein: "Eine endgültige Entscheidung über die Spielformen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Umfrageergebnisse sowie weiterer organisatorischer Rahmenbedingungen", erklärte Kegler.

Vor allem der Großfeld-Spielbetrieb kränkelt in Sachsen-Anhalt. Schon in der aktuellen Saison steht er auf wackligen Beinen. Mit nur acht Mannschaften war die Humanas-Verbandsliga in die Spielzeit gestartet, nach dem Rückzug des FC Halle-Neustadt wird sie nur mit sieben Teams beendet. Aufstiegswillige Mannschaften aus den beiden Landesliga-Staffeln, in denen insgesamt 15 Teams spielen, zeichnen sich gegenwärtig noch nicht ab.