Umfrage: Mögt ihr lieber Bilder oder Videos eurer Spiele?

Was habt ihr lieber? Fotos oder Videos zu euren Spielen? – Foto: Rocco Bartsch

Die Berichterstattung auf FuPa Niederrhein lebt von starken Bildern – egal ob Highlight-Clips auf FuPa.tv, Streams auf YouTube oder die zahlreichen Schnappschüsse unserer engagierten Fotografen. Wenn unsere Redaktion ein Spiel besucht, versuchen wir in der Regel, zumindest über einen dieser Kanäle visuelle Eindrücke zu liefern. Manchmal müssen wir uns jedoch entscheiden: Fotos oder Videos?

Genau deshalb möchten wir eure Meinung hören: Worüber würdet ihr euch bei einem Besuch von FuPa mehr freuen? Über eine umfangreiche Bildergalerie mit vielen Momentaufnahmen – oder über Videos vom Spielgeschehen? Besonders die Einschätzung der aktiven Spieler interessiert uns dabei sehr.

Wir würden uns freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt und an der unten eingebetteten Umfrage teilnehmt.