Umfrage: Differdingen bei FuPanern klarer Meisterfavorit

In den vergangenen Wochen wollten wir von unseren Lesern wissen, wen sie als Favorit auf die Meisterschaft in der BGL-Ligue-Saison 2025-2026 sehen. Das Ergebnis fiel dabei sehr klar aus: mit exakt 51,8 Prozent (192 Stimmen) waren mehr als die Hälfte aller FuPaner der Meinung, dass Differdingen seinen dritten Meistertitel nacheinander holen wird. Immerhin noch 18,3 Prozent trauen Una Strassen zu, erstmals luxemburgischer Meister zu werden.

Während 13,2 Prozent einen anderen Verein als einen, der zur Auswahl stand, als künftigen Titelträger sehen, blieben F91 (7%), Racing (5,9%) und Progrès (3,8%) unter der Marke von 10 Prozent. Insgesamt wurden 371 gültige Stimmen in unserer nicht-repräsentativen Umfrage gezählt. Wir bedanken uns herzlich für eure Teilnahme!