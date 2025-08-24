Umfrage: Absteiger vorn, Vichttal im Aufwind – Düren und Weiden wanken

1.736 Teilnehmende haben die Mittelrheinliga vor dem Saisonstart seziert: Meistertipp, Absteiger, Enttäuschung, Überraschung und Spieler der Saison. Das Bild ist klar – und zugleich widersprüchlich: Der Absteiger SV Eintracht Hohkeppel führt das Meistervoting an, obwohl der Klub erneut turbulente Tage erlebt. Dahinter: der FC Wegberg-Beeck. Und: Der VfL Vichttal erhält viel Rückenwind – sowohl im Meister- als auch im Überraschungsranking.

Eintracht Hohkeppel steht in der Gunst ganz oben. 592 Stimmen (34,1 %) trauen dem Absteiger die sofortige Rückkehr in die Regionalliga zu. Brisant: Chefcoach Pablo Gonzalez-Huerta hat in dieser Woche mit sofortiger Wirkung aufgehört. Der 34-Jährige, der das Team nach dem Abstieg aus der Regionalliga West erst im Sommer übernommen hatte, zieht sich aus privaten Gründen zurück. Gonzalez war erst vor wenigen Wochen auf Interimstrainer Kevin Theisen gefolgt, der gemeinsam mit Co-Trainer Amir-Ali Mostowfi das Team nach der Trennung von Iraklis Metaxas durch die letzten Spiele der vergangenen Regionalliga-Saison geführt hatte.

Der FC Wegberg-Beeck landet mit 395 Stimmen (22,8 %) auf Platz zwei. Die Mannschaft von Trainer Mike Schmalenberg war vergangene Saison Sechster. Vichttal folgt – nach einer Transferoffensive mit zum Teil hochkarätigen Neuzugängen – mit 265 Stimmen (15,3 %) als Nummer drei. Der Vorjahres-Vize SSV Merten von Trainer Bünyamin Kilic ist nur Vierter: 166 Stimmen (9,6 %).

In der Absteigerumfrage – hier mussten drei Teams genannt werden – trifft das Votum der 1.736 Teilnehmenden vor allem die Neulinge. Dem Meister der Landesliga 2, Sportfreunde Düren um Trainer Marcel Demircan, traut die Community mit 1.091 Nennungen am wenigsten den Klassenerhalt zu. Ebenfalls stark gefährdet sieht die Mehrheit den FC Teutonia Weiden (905 Nennungen): Der Vorjahresaufsteiger sorgte zwar in der Vorrunde für Furore, wäre nach einer Negativserie im Jahr 2025 beinahe noch abgestiegen – und nach einem personellen Aderlass traut man der Mannschaft in dieser Saison wenig zu. Drittes Team im Fokus ist der zweite Aufsteiger, der SSV Bornheim (Meister Landesliga 1): 885 Stimmen sprechen auch hier für eine harte Bewährungsprobe unter Trainer Patrick Schmitz.

Dahinter folgen zwei Klubs, denen viele erneut einen Kampf bis zum Schluss prognostizieren. Die SpVg Porz (Trainer Jonas Wendt) wird mit 599 Nennungen wie in den vergangenen Spielzeiten wieder im Tabellenkeller erwartet. Und dem Absteiger 1. FC Düren trauen 492 User sogar zu, bis in die Landesliga durchgereicht zu werden.

Wer wird die Enttäuschung der Saison?

An der Spitze der Skepsis: 1. FC Düren mit 557 Stimmen (32,1 %). Dahinter Teutonia Weiden – begründet mit der geschilderten Entwicklung – mit 291 Stimmen (16,8 %). Auch Hohkeppel wird – trotz Favoritenstatus – von vielen kritisch gesehen: 280 Stimmen (16,1 %).

Überraschungsteam der Saison

Der Trendverstärker der Rückrunde und der Transfersommer prägen das Bild: VfL Vichttal liegt mit 407 Stimmen (23,45 %) vorn. Aufsteiger SSV Bornheim folgt mit 210 Stimmen (12,15 %). Dahinter eng beieinander: FC Hennef (140 Stimmen, 8,1 %) und SSV Merten (138 Stimmen, 7,9 %).

Wer wird Spieler der Saison?

Wir wollten wissen, welcher Akteur dieser Spielzeit seinen Stempel aufdrücken wird. Die Antworten waren nicht unbedingt überraschend. An der Spitze der Nennungen steht Yassine Ali Gnondi, der von Teutonia Weiden zum VfL Vichttal gewechselt ist. Mit 18 Toren und acht Assists in 27 Spielen hat der Offensivmann die Messlatte im Vorjahr hoch gelegt – und genau daran knüpfen die Erwartungen der Community an. Die Begründungen fallen deutlich aus: "Er schießt Vichttal als Torschützenkönig zur Meisterschaft", "bestätigt seine überragende Leistung aus der Vorsaison und schöpft sein Potenzial weiter bei Vichttal aus" oder "Yassine Ali Gnondi wird in Vichttal durch die Decke gehen."

Als nächster heißer Kandidat wird Marc Brasnic gehandelt, der vom Bonner SC zum FC Wegberg-Beeck gewechselt ist. Auch ihm traut ein großer Teil der Teilnehmenden eine überragende Saison zu – mit klarer Zielvorgabe vor dem Tor: "...weil er die meisten Tore macht und Torschützenkönig wird" oder "weil er ein eiskalter Knipser ist".

Ebenfalls weit vorne sehen die User Patrick Friesdorf Weber, die personifizierte Torgefahr der SpVg Frechen 20. 20 Treffer im Vorjahr befeuern die Erwartung, dass der Angreifer erneut eine prägende Rolle übernimmt: "Er ist der kompletteste Spieler" oder "weil er wieder die Torjägerliste anführen wird."

Im erweiterten Blick der Community steht zudem Nick Hirschfeld vom Aufsteiger SSV Bornheim. Der 21-Jährige war beim Aufstieg mit 18 Toren und 15 Assists in 30 Spielen der zentrale Produzent – und weckt entsprechend Fantasie. Die Kurzurteile lauten: "Zauberfußball" und "starke Weiterentwicklung".

Blick über den Tellerrand: Bonner SC in der Regionalliga

Schafft der Vorjahres Meister Bonner SC den Klassenerhalt in der Regionalliga?

Nur 14,9 % sagen, dass die Glatzel-Elf sofort wieder absteigen wird. 36,9 % sind sich sicher, dass der BSC den Klassenerhalt auf jeden Fall schafft – und das, obwohl man nach vier Spielen erst drei Punkte auf dem Konto hat. 48,2 % prognostizieren eine schwierige Saison, glauben aber an den Ligaverbleibt des Bonner SC.