Umbruchssommer in Bayreuth: »Reamateurisierung ist ein großes Wort« Wegen eines engen finanziellen Spielraums muss die "Oldschdod" Abschied vom Profifußball nehmen +++ Cheftrainer Lukas Kling wirf einen Blick in die Zukunft von Mathias Willmerdinger · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Eine verschworene Einheit will die SpVgg Bayreuth in der kommenden Saison sein. – Foto: Frank Scheuring

Ein spannender Sommer steht bei der SpVgg Bayreuth an. Bekanntlich hat sich die "Oldschdod" vor dem Hintergrund der andauernden finanziellen Probleme von professionellen Strukturen verabschiedet und wieder, salopp gesagt, auf Feierabend-Fußball umgestellt. Die Fans fragen sich natürlich: Wird das funktionieren in der Regionalliga und wie wird die Mannschaft aussehen, die in der Saison 2026/27 die Kohlen aus dem Feuer holen soll. Cheftrainer Lukas Kling, der frühzeitig schon im März ein Bekenntnis abgegeben und seien Vertrag bis Sommer 2028 verlängert hat, stand der vereinseigenen Medienabteilung ausführlich Rede und Antwort. Die wichtigsten Passagen haben wir für euch herausgefiltert:

Lukas Kling über...



... seine Vorstellungen, wie der Kader für die kommende Saison zusammengesetzt sein soll:

"Wir wollen junge Wilde, gemischt mit Erfahrung, um sie wieder zu zähmen, und dazu eine Prise externe Klasse."

Lukas Kling will die "Oldschdod" in ruhiges Fahrwasser führen. – Foto: Michael Buchholz

... den alternativlosen Schritt weg vom professionellen Fußball hin zu Amateurstrukturen:

"Reamateurisierung ist immer ein großes Wort. Grundsätzlich wird sich verändern, dass wir nicht mehr vormittags, sondern nachmittags trainieren werden. Dadurch haben die Jungs die Möglichkeit, parallel zu arbeiten. Gleichzeitig bleiben wir professionell aufgestellt und bieten sehr gute Bedingungen, damit sich die Spieler bestmöglich weiterentwickeln können. Mit unserer neuen Partnerschaft mit dem Fitnessstudio haben wir zusätzlich die Möglichkeit, individuelle Trainingspläne an die Hand zu geben. Das betrifft vor allem die Spieler, die nicht arbeiten. Diese Pläne werden gemeinsam von Janni und dem Fitnessstudio erstellt und sollen von den Spielern gezielt umgesetzt werden"