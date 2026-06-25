Umbruch und Kontinuität: Grün-Weiss Ahrensfelde stellt sich neu auf

– Foto: Roy Fischer

Der SV Grün-Weiss Ahrensfelde stellt wichtige Weichen für die kommende Spielzeit in der Brandenburgliga. Mit namhaften Neuzugängen im Kader und im Trainerstab sowie langfristigen Vertragsverlängerungen blickt der Verein emotional und ambitioniert auf die Zukunft, muss jedoch auch zwei prägende Abgänge im Funktionsteam verkraften.

Die erste Männermannschaft von Grün-Weiß Ahrensfelde erhält für die neue Saison 2026/2027 in der Brandenburgliga eine gezielte Verstärkung auf der Torhüterposition. Mit Richard Dannat wechselt ein Keeper nach Ahrensfelde, der aus der Oberliga von der SG Union Klosterfelde kommt. In der kommenden Spielzeit wird er für Grün-Weiß in Grün-Weiß auflaufen.

Ein weiteres neues Gesicht verstärkt ab sofort das Trainerteam des Brandenburgligisten. Marcus Graf stößt als neuer Co-Trainer zur Mannschaft. Der 42-Jährige bringt eine beachtliche Menge an Erfahrung mit nach Ahrensfelde. Seine bisherigen Stationen umfassen Tätigkeiten im Nachwuchsbereich bei Concordia Wilhelmsruh sowie im Männerbereich beim Wartenberger SV, dem BSV Heinersdorf und zuletzt direkt in der Brandenburgliga beim SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf. Zudem verfügt Graf über die Trainer A-Lizenz, was vereinsseitig als starkes Zeichen für die Zukunft der ersten Männermannschaft gewertet wird.

Ziele und Impulse des neuen Co-Trainers

Zu seinen persönlichen und sportlichen Absichten äußert sich Marcus Graf in der Pressemitteilung des Vereins wie folgt: „Persönlich möchte ich erstmal ankommen und freue mich auf die familiäre Atmosphäre bei Grün-Weiß Ahrensfelde. Sportlich möchte ich das Trainerteam bestmöglich unterstützen, neue Impulse setzen und gemeinsam die Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben. Außerdem liegt mir die Förderung junger Talente am Herzen. Insgesamt wünsche ich mir, mit dem Team und unserem Fußball dazu beizutragen, die Liga zu bereichern.“

Kontinuität auf den entscheidenden Positionen

Neben den Neuzugängen setzt der Verein auf eine emotionale Fortführung des bisherigen Weges, denn das bewährte Funktionsteam bleibt langfristig zusammen. Trainer Uwe Lehmann, Co-Trainer Sven Orbanke, Physiotherapeut Jan Schulze sowie die beiden Betreuer Markus Kindler und Harry Fielitz haben ihre Verträge um weitere zwei Jahre verlängert.

Abschiede im Trainerstab

Gleichzeitig bringt die Vorbereitung auf die neue Saison auch personelle Abschiede mit sich. Torwarttrainer Clemens Teige legt sein Amt aus privaten und beruflichen Gründen nieder. Der Verein bedankt sich für seinen geleisteten Einsatz und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Auch Manuel Schmiedebach wird auf eigenen Wunsch hin künftig nicht mehr Teil des Trainerteams sein.