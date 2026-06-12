Umbruch und drei gleichgestellte Trainer: Die Zukunft des Mülheimer FC Drei neue Trainer und auch der Großteil des Kaders wird ausgetauscht. Beim Mülheimer FC ist vor Saisonbeginn mal wieder viel los. von Markus Becker · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Beim Mülheimer FC wird personell wieder durchrotiert. – Foto: Arno Wirths

Beim Blick auf die jüngere Vereinshistorie des Mülheimer FC könnte einem schon schwindelig werden. Sieben Auf- und drei Abstiege seit der Saison 2009/10 sorgen immerhin dafür, dass den Vereinsverantwortlichen sicher nicht langweilig wird. Auch in der abgelaufenen Spielzeit umging der MFC die rote Zone nur um einen Zähler. Der Abstieg in die Bezirksliga wäre der zweite in Folge gewesen.

Drei Trainer an der Seitenlinie Ein logisches Nebenprodukt der fast schon jährlichen Spielklassenwechsel ist reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt. Auch zur kommenden Spielzeit deutet sich beim Landesligisten ein radikaler Kaderumbruch an. Auf Sicht hofft der Verein jedoch, diese Fluktuation zu beruhigen. Doch zunächst zur wichtigsten Position: Engin Tuncay wird nach der erfolgreichen Mission Klassenerhalt die Styrumer verlassen und auf der Trainerbank gleich dreifach beerbt. Cemil Alabas, Fatih Altin und Ömer Özmen werden künftig ein gleichberechtigtes Übungsleiter-Trio bilden. Wie in den vergangenen Jahren nicht selten, wird ein Großteil des Kaders ausgetauscht. Nach Informationen der WAZ bleiben neben Top-Torjäger Oben Robert Molango nur noch fünf weitere Feldspieler: Selim Aydogdu, Gianluca Barone, Yechan Baek, Lorik Peshku und Joel Tata Nsah. Hinzu kommt Torhüter Tugay Ayasli.

Zwei namhafte Rückkehrer Auf der Zugangsseite hat sich ebenfalls bereits einiges getan. Der langjährige Oberligaspieler und ehemalige Mülheimer Amed Öncel fällt dabei besonders auf. Er wechselt von Türkspor Dortmund zurück an die Friesenstraße. Auch Harding Beira (TSV Meerbusch) lief bereits für den MFC auf und nimmt nun einen erneuten Anlauf. Mit Essowavana Gbegouni stößt zudem ein torgefährlicher Offensivspieler vom VfB Frohnhausen zum Landesligisten. Die Verantwortlichen setzen damit auf einen kompletten Neustart. Nach Jahren zwischen Höhenflug und Rückschlägen soll beim Mülheimer FC wieder mehr Kontinuität einkehren – sportlich wie personell.