Umbruch und Aufbruch beim VfL Wolfsburg

– Foto: Björn Kaisen

Der personelle Umbruch bei den VfL-Frauen setzt sich fort. Janou Levels wird den Verein nach nur einer Saison verlassen und ihre Karriere künftig bei Real Madrid fortsetzen. Das ursprünglich bis 2028 laufende Vertragsverhältnis wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, nachdem der spanische Spitzenklub mit einem außergewöhnlichen Angebot an den VfL herangetreten war.

Vanessa Bernauer, Direktorin Frauenfußball, machte deutlich, dass der Verein Levels gerne gehalten hätte. Ausschlaggebend für die Freigabe sei letztlich die wirtschaftliche Dimension des Angebots gewesen, die im europäischen Frauenfußball bislang nur selten erreicht werde.

Die niederländische Defensivspielerin war erst im Sommer 2025 von Bayer 04 Leverkusen nach Wolfsburg gewechselt. In 35 Pflichtspielen überzeugte die 25-Jährige nicht nur mit ihren Qualitäten in der Defensive, sondern steuerte auch drei Tore und acht Vorlagen bei.

Landenberger bringt trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrung aus Bundesliga und UEFA Women's Champions League mit. Nach ihrer fußballerischen Ausbildung beim SC Freiburg folgte der Wechsel zum FC Bayern München, mit dem sie 2023 die Deutsche Meisterschaft gewann. Über den Umweg Leipzig entwickelte sie sich zur Stammspielerin und gehört inzwischen zum Aufgebot der deutschen U23-Nationalmannschaft.

Zeitgleich treibt der VfL seine Kaderplanung weiter voran und verpflichtet mit Julia Landenberger eine weitere deutsche Nachwuchsnationalspielerin. Die 22-jährige Innenverteidigerin wechselt von RB Leipzig nach Wolfsburg und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029.

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt. Wir verfolgen die gleichen Ziele. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft wieder um Titel spielen“, sagte die Abwehrspielerin nach ihrer Vertragsunterschrift auf der Homepage des Vereins.

Auch Bernauer sieht großes Potenzial in der Neuzugang: Landenberger passe mit ihrer Entwicklung, ihrem Ehrgeiz und ihren Qualitäten im Spielaufbau exakt in das Anforderungsprofil des VfL.

Carleer komplettiert die Defensive

Bereits wenige Tage zuvor hatten die Wolfsburgerinnen mit Lieske Carleer eine weitere Verstärkung für die Defensive präsentiert. Die niederländische Innenverteidigerin kommt vom FC Twente und bindet sich ebenfalls bis 2029 an den VfL.

Die 25-Jährige sammelte in den vergangenen Jahren internationale Erfahrung sowohl in der UEFA Women's Champions League als auch während ihres Studiums und ihrer Fußballzeit in den USA. Ende 2025 debütierte sie zudem für die niederländische Nationalmannschaft.

Carleer bezeichnete Wolfsburg als den idealen Verein für ihre sportliche Entwicklung und hob insbesondere die professionellen Strukturen sowie die Perspektiven des Klubs hervor. Bernauer würdigte die Verteidigerin als gereifte Leistungsträgerin mit hoher Qualität auf und neben dem Platz.

Trainingsauftakt mit viel Tempo

Parallel zu den Veränderungen im Kader ist auch die Vorbereitung auf die neue Saison offiziell angelaufen. Nach den obligatorischen Leistungsdiagnostiken bat Cheftrainer Stephan Lerch seine Mannschaft erstmals wieder auf den Trainingsplatz am Elsterweg.

Erstmals standen dabei die Neuzugänge Lieske Carleer, Ylvi Eisenbeiß und Cecilie Floe Nielsen gemeinsam mit ihren neuen Mitspielerinnen auf dem Platz. Zudem absolvierte Theresa Panfil ihre erste Einheit als Assistenztrainerin.

Nicht alle Spielerinnen konnten bereits ins Mannschaftstraining einsteigen. Weronika Arasniewicz stößt nach der U19-Europameisterschaft erst später zum Team, während Kessya Bussy, Lena Lattwein und Katharina Piljic angeschlagen fehlten. Giovanna Hoffmann arbeitete nach ihrer Verletzung individuell an ihrem Comeback.

Der erste Trainingstag verlief intensiv. Spielformen mit hoher Intensität, viele Ballaktionen und zahlreiche Kommunikationsphasen prägten die rund 90-minütige Einheit.

Cheftrainer Stephan Lerch zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden. Besonders die Energie und die Kommunikation innerhalb der Mannschaft seien ihm positiv aufgefallen. In den kommenden Wochen wolle der Trainerstab die Spielidee weiter vermitteln und die zahlreichen Neuzugänge schnell integrieren. Aufgrund der personellen Veränderungen soll das Team künftig variabler auftreten und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.

Bis zum ersten Härtetest bleibt den Wölfinnen noch knapp eine Woche Zeit. Nach weiteren Trainingseinheiten wartet am 19. Juli die erste Testpartie der Sommervorbereitung. In Herzlake trifft der VfL auf Zweitligist SV Meppen und sammelt die ersten Wettkampfminuten auf dem Weg in die Saison 2026/27.