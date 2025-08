Umbruch trotz starker Vorsaison: Mintard setzt auf junge Talente

Nach einer starken abgelaufenen Spielzeit 2024/25 in der Landesliga, Gruppe 2, in der sich die DJK Blau-Weiß Mintard zum Abschluss noch auf den dritten Tabellenrang hocharbeiten konnte, steht die Mannschaft um Cheftrainer Marco Guglielmi nun vor einer Art Neuanfang. Trotz der starken Leistung der Vorsaison wurde ein Kaderumbruch herbeigeführt, um die Mannschaft zu verjüngen und den Fokus auf die Weiterbildung vielversprechender Talente zu legen. Gegenüber FuPa Niederrhein äußert sich der Übungsleiter zu den Zielen für die kommende Spielzeit und erklärt den Umbruch.

Alles in allem sei die bisherige Vorbereitung zufriedenstellend gewesen, insbesondere die gelungene Integration der Neuverpflichtungen freut Guglielmi. Neben erfahrenen Akteuren wie Defensiv-Zugang Marvin Matten (FC Kray) oder Leon Fritsch (FC Blau-Gelb Überruhr) gilt der Fokus insbesondere den hochgezogenen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs: „Das Hauptaugenmerk liegt auf den jungen Spielern, wir haben fünf Spieler aus einer U19 verpflichtet, drei Akteure gehen in ihr zweites Seniorenjahr. Für uns gilt, die Jungs weiterzuentwickeln und zu fördern“, stellt der Übungsleiter klar. Trotz des Umbruchs soll aber auch im kommenden Jahr oben mitgemischt werden, wie Guglielmi betont: „Wir haben eine nahezu komplett junge Mannschaft, es wird sicherlich noch etwas dauern bis alle Rädchen ineinander greifen. Das ist auch nicht schlimm, wir haben Zeit. Dennoch möchten wir wieder im oberen Tabellendrittel mitmischen“, resümiert der Trainer.

Mit Blick auf den bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich der 49-jährige Übungsleiter zufrieden. Immerhin ging kein einziges der acht bisherigen Testspiele verloren, insbesondere beim Remis gegen Oberligist Ratingen 04/19 und dem 2:0-Sieg gegen die gleichklassige SG Unterrath habe die Mannschaft überzeugt. Hinzu kommt der 4:2-Erfolg gegen den ambitionierten Bezirksligisten SuS Haarzopf im Rahmen des eigens ausgerichteten Franky´s Summer Cups vergangene Woche. Vor dem anstehenden Finalspiel sowie den beiden verbleibenden Testauftritten gegen Oberligist SpVg Schonnebeck und Bezirksligist Viktoria Buchholz weiß Guglielmi, worauf es ankommt: „Wir wollen das Finale von unserem Turnier unbedingt gewinnen. Gegen Schonnebeck gilt es vor allem, sich taktisch klug zu verhalten. Ich möchte sehen dass wir uns diszipliniert an Position und System halten, sonst gehen wir da unter. Gegen Buchholz wollen wir dann Selbstvertrauen für den Saisonauftakt tanken“, erklärt der Chefcoach.

Unangenehmer Kontrahent zum Auftakt

Am 17. August geht es für die Guglielmi-Elf in den Ligaauftakt, zum Start wartet mit Aufsteiger SC Werden-Heidhausen ein unangenehmer Gegner. Immerhin dominierten die Essener im vergangenen Jahr die Bezirksliga, feierten mit neun Zählern Vorsprung auf Mitaufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg die Meisterschaft. Auch Guglielmi warnt vor dem anstehenden Kontrahenten: „Ich hätte gerne später in der Saison gegen Werden gespielt, sie werden im ersten Spiel sicherlich noch von der Erfolgseuphorie getragen werden. Wir haben den größten Respekt vor Werden, sie sind eine eingeschworene und lauftstarke Truppe. Wir brauchen direkt eine Top-Leistung“, schlussfolgert der Chefcoach.