„Umbruch – trotz Aufstieg“: SV Ohlstadt nach 17 Jahren wieder Bezirksligist

Zwei Wochen später steht die Mannschaft von Aufstiegstrainer Anton Geiger schon wieder auf dem Feld, um sich für die Bezirksliga-Saison vorzubereiten: „Wir wollten den Kopf ein bisschen freibekommen. Wir sind jetzt (Anm. d. Red.: Stand 7. Juli) in der zweiten Trainingswoche und erhöhen auf drei Trainingseinheiten plus Spiel“, erzählt Geiger im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Am Samstag, 26. Juli – in knapp drei Wochen – beginnt das Kapitel Bezirksliga mit dem ersten Saisonspiel beim SV Raisting.

Ohlstadt – Samstag, 14. Juni 2025, Sportplatz am Boschet, früher Abend: Abpfiff im Relegations-Rückspiel zwischen dem heimischen SV Ohlstadt und der SG Tüßling/Teising. Nach Verlängerung setzt sich der SVO mit 2:0 durch und startet erstmals seit 17 Jahren wieder in der Bezirksliga. Der Jubel kennt keine Grenzen, das etwa 3.500 Einwohner große Dorf feiert seine Aufstiegshelden.

Doch bevor es losgeht, betrachten wir die letzte Saison genauer. In der Spielzeit 2023/24 startete der SVO grandios (1. Platz in der Hinrunde), verlor dann aber den Faden und wurde nur Fünfter von sechs Mannschaften in der Meisterrunde. Mit neuem Ligakonzept – eigentlich altem, da es wieder nur eine Liga mit 15 Mannschaften und ohne Meister-/Absteigerrunde gab – ging es in die Saison 2024/25.

Dort legte das Geiger-Team eine solide Hinrunde mit Platz sieben hin – jedoch nur mit vier Zählern Rückstand auf das Top-Duo. Im Vergleich zur Vorsaison brach der SVO diesmal nicht ein, sondern spielte eine herausragende Rückrunde. Als zweitbeste Rückrundenmannschaft sicherte sich Ohlstadt den zweiten Platz und qualifizierte sich für die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga.

SV Ohlstadt meistert vier Spiele in zwölf Tagen - „Waren einfach fitter“

Dann begann der Relegationsmarathon. In nur zwölf Tagen musst der SVO viermal antreten. In der ersten Runde setzten sich die Ohlstädter letztendlich souverän gegen den SC Weßling durch (5:0-Hinspielsieg, 1:3-Rückspielniederlage). In der zweiten, entscheidenden Runde wartete dann die SG Tüßling/Teising. Der 0:1-Hinspielniederlage folgte das besagte und geschichtsträchtige 2:0 – nach Verlängerung vor 750 Zuschauern. Diesem Marathon standzuhalten, war eine der Stärken des Neu-Bezirksligisten: „Einer der Schlüssel der Erfolge war definitiv die Fitness dank unserer guten Vorbereitung“, sagt Geiger. „Wir waren – gerade in der Relegation – einfach fitter als die Gegner.“

Nach so einem Erfolg könnte man meinen, ein Verein holt sich neue Spieler, um die Klasse leichter halten zu können. Doch nicht beim SV Ohlstadt. „Wir befinden uns aktuell in einem Umbruch und möchten diesen – trotz Aufstieg – durchziehen“, so Geiger. „Wir haben sechs Jugendspieler bei uns aufgenommen und keine auswärtigen Spieler dazubekommen.“ Dementsprechend anders sieht die Zielsetzung aus, bei der es nicht – wie so oft üblich – um den Klassenerhalt geht.

„Unser Ziel ist es, unseren Weg weiterzugehen und unsere jungen Spieler zu integrieren. Das ist alles neu für uns. Es ist schwer, vorauszusagen, wo wir am Ende stehen werden. Es kommt darauf an, wie schnell die Verletzten zurückkommen und wie schnell sich die Jungen einfügen“, so Coach Geiger. Welcher Platz dann am Ende herausspringt, bleibe abzuwarten. Noch zwei Tests stehen dem SVO bevor – am Freitag, 11. Juli, zuhause gegen den ASV Habach und die Generalprobe am Samstag, 19. Juli, beim SV Waldperlach – ehe das Abenteuer Bezirksliga am 26. Juli beginnt. (the)