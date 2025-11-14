Umbruch steht bevor ‒ Schlusslicht BCF sucht Spieler für den Neustart

Am Samstag kurz vor 16 Uhr ist Schluss. Schluss mit einer Hinserie in der Bezirksliga Süd, die die seit Jahren fragwürdige Außendarstellung des BCF Wolfratshausen in ein noch dubioseres Licht hat rücken lassen. Allein das Zahlenwerk stellt sich verheerend dar: 15 Niederlagen, 59 Gegentore kassiert, mickrige zehn Mal ins Schwarze getroffen. Dass die Farcheter beim 3:2-Erfolg in Geiselbullach tatsächlich eine Partie für sich entscheiden konnten, mutet in diesem Kontext schier surreal an.

Hinzu kommen Personalrochaden. Trainer Florian Ächter, der nachweislich gute Arbeit und das ihm menschenmögliche geleistet hat, warf nach dem letzten Spieltag die Brocken, weil er keinen Sinn mehr in seiner Arbeit sah. Bei Gerhard Keilwerth fragten die Verantwortlichen zuerst um Unterstützung an. Der Ex-Spieler und -trainer konnte aber nicht unverzüglich einspringen, so fiel die Wahl auf Lulzim Kuqi. Die Doppel-Verantwortung als Interimstrainer und Sportlicher Leiter anzunehmen, ehrt den 45-Jährigen auf gewisse Weise. Riskanter kann ein Himmelfahrtskommando aber kaum sein. Und wenn es schief geht, bleibt trotz aller Mühen stets irgendetwas Negatives haften.

Noch ist unklar, ob Kuqi das BCF-Team über das Match beim SC Olching (Sa., 14 Uhr) hinaus betreuen wird. Schlange werden geeignete Übungsleiter mit ihren Bewerbungsschreiben wohl nicht stehen. Kuqi betont auf ungewollt humorige Weise, dass man den Kopf trotz aller Unbilden nicht in den Sand stecken werde: „Der steckt ja schon drin.“ Nein, man wolle im Frühjahr zumindest noch einmal versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.

Die Frage nach dem „Wie“ lässt sich inhaltlich noch nicht dezidiert beantworten. Klar ist, dass mindestens zwei Leistungsträger den Bezirksligisten im Winter verlassen werden. Völlig offen hingegen ist, wer stattdessen hinzu stoßen könnte. Kuqi arbeitet derzeit eine Liste mit sieben Namen ab. Bei zwei Kickern spricht er von einer Quasi-Zusage – von Spielerseite wohlgemerkt. „Es ist nicht so einfach im Winter, weil die Vereine absurde Ablösen verlangen können“, so der 45-Jährige. Mindestziel sei dennoch, drei Akteure „für Schlüsselpositionen“ zu gewinnen. In einigen Wochen möchte Kuqi die Mannschaft noch einmal um sich scharen, um ihr vielleicht „einige gute Nachrichten“ zu postulieren. Einstweilen lässt er seine Spieler in Ruhe. „Bis dahin sollen sie endlich mal abschalten.“