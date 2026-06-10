Umbruch steht bevor: Neun Abschiede beim Landesligisten Den VfL Sindelfingen verlassen neben acht Spielern auch Betreuer Wolfgang Sturm. von red · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

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Der VfL Sindelfingen beendet die Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, auf Rang acht und verabschiedet zum Abschluss mehrere Spieler sowie Betreuer Wolfgang „Mecki“ Sturm. Nach 30 Spielen stehen insgesamt 44 Punkte und ein ausgeglichenes Tabellenbild. Der Verein bedankt sich für Einsatz, Leidenschaft und viele gemeinsame Jahre beim VfL.

Im Mittelpunkt steht dabei der Abschied von Wolfgang „Mecki“ Sturm. Seit 40 Jahren ist er als Betreuer ein fester Bestandteil des Vereins. Mit ehrenamtlichem Engagement, viel Herzblut und großer Verlässlichkeit war er über Jahrzehnte für Mannschaft und Klub da. Für den VfL ist er weit mehr als ein Betreuer, sondern ein echtes Vereinsoriginal. Auch sportlich endet die Saison mit mehreren personellen Veränderungen. Metehan Kizilagil verlässt den Verein nach 30 Spielen, Metehan Maraslioglu nach 52 Einsätzen. Max Brendle kommt auf 61 Partien, David Weinhardt auf 65. Besonders lange prägten Nico Dittrich mit 180 Spielen und Lucas Schuckenböhmer mit 143 Einsätzen das Bild der Mannschaft. Zudem werden Leon Rasic nach 22 Spielen und Emil Lüdemann-Ravit nach 15 Einsätzen verabschiedet.

In der Abschlusstabelle der Landesliga Württemberg, Staffel 2, belegt der VfL Sindelfingen Rang acht. Nach 30 Spieltagen stehen 14 Siege, zwei Unentschieden und 14 Niederlagen zu Buche. Mit 68 erzielten Toren zeigte die Mannschaft offensive Qualität, musste bei 66 Gegentreffern aber auch Rückschläge hinnehmen. Insgesamt sammelte der VfL 44 Punkte und landete damit im Tabellenmittelfeld. Der Abstand nach oben war deutlich, nach unten hielt Sindelfingen jedoch genügend Distanz. Meister wurde der TSV Ehningen, dahinter folgten der TSV Köngen und der 1. FC Eislingen. Für den VfL bleibt eine Saison, die sportlich solide endete, nun aber auch einen personellen Umbruch mit sich bringt.